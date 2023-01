Conseillers immobiliers indépendants : Et si vous optiez pour le portage salarial ?

Avec le ralentissement de l’immobilier, les indépendants ont plus que jamais intérêt à opter pour le portage salarial selon Frédéric Camus, directeur général de FCI Immobilier.

Baisse du nombre de ventes. Baisse des prix de l’immobilier. Les clignotants ne sont pas au verts pour les conseillers immobiliers. Si l’on s’en tient aux derniers chiffres publiés par la FNAIM, le volume de transaction s’inscrit en recul de 6% à 1 100 000 ventes en un an à fin novembre 2022. Et il devrait encore baisser de 10% environ en 2023. Orientés à la baisse aussi, les prix de l’immobilier risquent de pâtir cette année encore de la hausse des taux, du blocage du marché du crédit, et du retour de l’inflation.

Dans ce contexte anxiogène, le portage salarial peut constituer un choix pertinent pour nombre de conseillers immobiliers ou mandataires indépendants. « Le ralentissement du volume de vente dans l’immobilier crée une situation de tension pour les 130 000 négociateurs indépendants exposés aux fluctuations du marché et dont les commissions régulières constituent l’essentiel de leurs revenus« , explique Fréderic Camus, directeur général de FCI Immobilier.

Le portage salarial, protection contre les aléas de la conjoncture

«De nombreux mandataires et négociateurs immobiliers ont vu leurs revenus baisser suite aux ralentissements du marché de la fin 2022 et n’ont pas accès à une protection sociale du fait de leur statut. Le portage salarial est une solution qui permet à ces indépendants de conserver leur liberté tout en se protégeant face aux aléas de la conjoncture immobilière », poursuit le patron du leader du portage salarial dans le domaine de l’immobilier.

Relation tripartite entre le salarié porté, l’agence ou réseau immobilier et l’entreprise de portage, le portage salarial permet d’associer les avantages du salariat et de l’indépendance.

Le consultant « porté » bénéficie ainsi de la sécurité sociale, de l’indemnité chômage, de l’assurance retraite mais peut aussi obtenir un contrat à durée indéterminée, permettant une stabilité des revenus et une garantie de solvabilité.