Une salle de bain tendance en 2023

Après les maxi carreaux, les meubles rectilignes et les douches au style industriel sur fond de noir et de gris, l’année 2023 marque un changement de ton. Le design de la pièce d’eau devient plus fort, plus coloré mais aussi plus subtil.

La salle de bain s’agrandit

Longtemps optimisée pour gagner des mètres carrés, la salle de bains prend cette année de l’aisance en offrant de beaux volumes. La pièce tend à associer sa fonction essentielle à un espace de détente et de relaxation. Façon Spa, on y trouve du petit mobilier, fauteuils ou bancs, une alcôve avec banquette douillette, et pourquoi pas un dressing.

Les lignes organiques se dévoilent

L’ambiance géométrique aux formes rectilignes n’inspire plus tant que ça. A la place, on préfère des courbes sinueuses, qui proposent un design doux et généreux. Au programme, des vasques totem comme des cylindres, des meubles aux angles arrondis qui rappellent les buffets vintage, et des miroirs ovoïdes.

Les vasques monoblocs sont très tendances dans les petites salles d’eau. Source : Frenchy Fancy

Côté vasques, ce sont les modèles à poser aux lignes courbes, en pierre naturelle, marbre ou céramique, qui sont les favorites, quand les baignoires s’imaginent toutes rondes, comme chez Ex. T. Même les parois de douche de douche prennent le pli en arborant un design art nouveau en forme d’arche !

Cette baignoire Ex. T s’invite comme une bulle dans la salle de bain. Source : Ex. T

Les couleurs puissantes et naturelles s’assument pleinement

La salle de bain colorée fait une entrée appréciée sur la scène déco en 2023. Les nuances inspirées de la nature, comme le vert mousse, le kaki, le terracotta ou encore le rose coquillage s’invitent dans la pièce d’eau. Sans oublier le Viva Magenta, LA couleur de l’année ! Carrelages, meubles et même vasques se parent de teintes profondes pour imaginer des salles de bains ultra-graphiques.

Les vasques Ceramica Cielo se déclinent dans une large palette de couleurs.

Pour un rendu minimaliste et branché, le monochrome est l’option la plus tendance : on joue alors avec les textures pour apporter du volume. Le look monochrome s’associe à une robinetterie noire, dorée ou cuivrée, pour créer un joli contraste et renforcer l’esprit contemporain de la déco.

Une salle de bain monochrome aux allures de boudoir © Pinterest / Behance

Les matières minérales ont la cote

L’influence de la nature se retrouve dans le choix des matériaux, avec du bois, bien sûr, qui s’apprécie texturé et strié, de la pierre naturelle (marbre blanc ou noir, travertin…), du zellige, qui viennent se confronter à des résines et autres revêtements « techniques » au graphisme millimétré.

Les meubles de la collection Grate, chez Inbani, combinent les stries et les lignes courbes.

Le carrelage prend le virage de la tendance du KitKat

Nous vous l’annoncions, les carreaux maxi format au mur ne sont plus à la mode cette année. A la place, on préfère le carrelage KitKat aux lignes fines, qui se pare de couleurs douces pour créer une atmosphère dessinée. Si vous préférez les motifs, les carreaux travaillés avec des formes libres ont aussi la cote cette année.

Un carrelage KitKat vert d’eau qui apporte du rythme et de la douceur à la salle de bain – Casalux

Les textures irrégulières jouent avec la lumière

Autre nouveauté dans la salle de bain : le jeu des textures. Les carrelages muraux et portes de meubles se parent de stries ou de motifs graphiques creusés pour amener un esprit très travaillé et élégant à la pièce. Ce jeu de lignes offre une occasion d’accrocher la lumière et de souligner les volumes.

Ce sublime carrelage mural, imaginé par les designers de Studio Pepe, est fabriqué par le portugais Theia

La robinetterie encastrée crée un rendu luxueux

Si les formes des vasques s’arrondissent, la robinetterie qu’on leur associe se pense encastrée, ou encore sur pied pour les baignoires minimalistes.

Les robinets sur pied accompagnent les baignoires installées comme des sculptures dans la salle de bain. Crédit photo : Agape

Dans la douche, au-dessus des lavabos, les robinets s’intègrent dans le mur pour une finition luxueuse à souhait ! Grohe a même développé une gamme entièrement imprimée en 3D, à l’incroyable finesse d’exécution, avec boutons encastrés dans le plan de travail.

GROHE ATRIO ICON 3D : la première gamme d’impression 3D en métal imaginée par Grohe.