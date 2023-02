Chaque année, des milliers de français reçoivent un héritage, une somme d’argent souvent conséquente qui leur est chère. Alors pour faire les bons choix, il est important de se questionner sur l’utilisation de cet héritage. Certains le dilapideront peut-être en achats compulsifs, d’autres plus soucieux, feront le choix d’investir le capital récemment reçu pour augmenter leur pouvoir d’achat et accroître leur patrimoine.

1 – Que faire avant d’investir un héritage ?

L’argent reçu lors d’un héritage représente généralement l’effort d’épargne d’une vie, pour autant l’investir ne doit pas devenir un casse-tête anxiogène pour l’héritier. D’abord, voyons ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on hérite d’une somme d’argent.

Le mauvais réflexe de nombre d’épargnants est de foncer tête baisser chez le banquier qui leur propose généralement des placements bancaires peu rémunérateurs et chargés de frais, ces opérations réalisées à la va-vite ne sont souvent ni personnalisées, ni adaptées aux épargnants, elles sont donc à fuir absolument. La seconde chose à ne surtout pas faire lorsqu’on reçoit un héritage est de ne rien faire et de laisser l’argent sur un compte courant ce qui revient à perdre de l’argent et à l’exposer aux fraudes de plus en plus courantes.

Pour investir intelligemment un héritage, il est important de définir ses propres objectifs et ses échéances, ensuite de se renseigner sur les différents investissements et bien entendu de garder des liquidités disponibles.

Il existe de très nombreux placements et en période d’inflation, les valeurs « refuge » comme l’immobilier sont à favoriser, les SCPI de rendement semblent se positionner en tête des classements pour investir l’argent d’un héritage puisqu’elles répondent à beaucoup des objectifs des héritiers, lesquels se tournent de plus en plus vers le placement SCPI pour investir tout ou partie de l’héritage.

2 – Que faire d’un héritage pour avoir des revenus complémentaires ?

Les SCPI de rendement constituent un placement pertinent pour les héritiers ayant besoin de revenus complémentaires. Investis en France ou en Europe, les parcs immobiliers des SCPI sont composés de nombreux immeubles loués à une multitude de locataires. Par une forte mutualisation du risque locatif, les SCPI versent à leurs associés des rendements réguliers dans le temps.

Exemple du placement d’un héritage de 100 000 € en SCPI :

Répartis sur 3 SCPI dont le rendement moyen est de 6% par an, l’héritier perçoit un revenu de 500 € par mois.

Distribué mensuellement ou trimestriellement, le rendement des SCPI permet donc aux épargnants ayant hérités d’augmenter leur niveau de vie dans la durée.

3 – Que faire d’un héritage pour valoriser un patrimoine ?

Certains héritiers n’ont pas besoin de la somme reçue dans l’immédiat mais souhaitent valoriser leur patrimoine.

L’un des plus grand atout du placement SCPI est sa flexibilité en effet, les SCPI de rendement sont accessibles en pleine propriété mais également en démembrement temporaire de propriété une modalité d’achat qui permet de valoriser son patrimoine et de percevoir à terme un compléments de revenus plus important, sans alourdir l’assiette taxable pendant la durée du démembrement.

Exemple d’un achat de 50 000 € en démembrement temporaire de propriété d’une durée de 7 ans sur la SCPI Vendôme Régions : Les parts sont achetées avec une décote de 29% soit 475,7€ au lieu de 670€ en pleine propriété, à échéance, l’épargnant devient propriétaire de 70 350 €, hors potentielles revalorisations, et perçoit les loyers associés.

Les SCPI sont accessibles en démembrement temporaire pour des durées de 3 à 20 ans, elles s’adaptent donc aux échéances de chacun et permettent une belle diversification de patrimoine.

4 – Que faire d’un héritage quand on est jeune ?

Lorsqu’on hérite jeune, il est d’autant plus difficile de savoir quoi faire d’un héritage, beaucoup de jeunes envisagent en premier lieu d’investir en immobilier locatif mais par manque temps et d’expérience, cette solution tombe vite à l’eau. Sans compter que l’immobilier en direct nécessite généralement un financement à crédit, de moins en moins accessibles aux jeunes.

Les SCPI apparaissent alors comme la solution idéale puisqu’elles permettent aux moins de 30 ans de devenir propriétaires immobilier sans gestion, et d’investir progressivement au cours de leur vie. Le capital investit leur procure un revenu complémentaire et pourra servir à moyen terme d’un apport lors de l’achat de la résidence principale par exemple.

5 – Que faire d’un héritage quand on est marié sous un régime communautaire ?

Les sommes héritées sont juridiquement considérées comme des biens propres, lorsqu’on envisage d’investir cet argent, la question se pose de faire tomber le capital dans la communauté ou de faire valoir son caractère propre.

Les SCPI permettent aux héritiers de choisir entre ces deux possibilités grâce à la mise en place d’une « clause de réemploi de fonds propres » lors de la souscription, les héritiers restent alors individuellement propriétaires des parts de SCPI.

6 – Que faire d’un héritage lorsqu’on est retraité ?

L’arrêt de l’activité professionnelle est pour la très grande majorité des français synonyme d’une perte de pouvoir d’achat, hériter d’une somme d’argent conséquente représente généralement une bouffée d’air frai pour les retraités. Mais pour contrer durablement cette baisse de niveau de vie sans dilapider le capital hérité, il est important de l’investir.

Les SCPI de rendement procurent, aux retraités qui ont investi l’argent d’un héritage, des revenus réguliers mensuels ou trimestriels versés sur leur compte en banque, une aubaine qui permet de préserver le capital et d’anticiper leur propre transmission.

Avis d’expert : « Les SCPI constituent le parfait placement pour les retraités qui n’ont plus l’envie de gérer un bien locatif en direct, viennent d’hériter et ont besoin de revenus complémentaires ».

7 – Que faire d’un héritage pour anticiper sa future transmissions ?

Le placement SCPI présente également des avantages dans le cadre de la transmission. D’abord, les SCPI permettent d’éviter les situations d’indivision souvent sources de conflits entre les héritiers. Ensuite les SCPI de rendement peuvent faire l’objet de donation pour les personnes qui souhaitent partager l’héritage reçu avec leurs enfants ou petits-enfants par exemple. Enfin, il est également possible de donner la seule nue-propriété des parts aux futurs héritiers pour anticiper sa transmission sans se priver des revenus issus des SCPI, cette solution souvent pertinente se matérialise par la mise en place d’un démembrement viager avec ses héritiers.

Avis d’expert : « Les SCPI sont idéales pour investir un héritage et anticiper dans le même temps, sa propre transmission. »

8 – Que faire d’un héritage quand on est expatrié ?

Les expatriés qui reçoivent un héritage sur leur compte bancaire en France ne savent généralement pas quoi en faire. Difficile en effet de gérer à distance l’investissement d’un héritage. Les SCPI ont l’avantage d’être accessibles en ligne et permettent de prévoir un retour serein en France, ou encore la retraite. En effet, les périodes de travail à l’étranger ne permettent pas toujours de cotiser pour la retraite, il est alors primordial d’anticiper une diminution certaine du niveau de vie et de percevoir une rente régulière.

Pour les non-résidents, l’achat de la nue-propriété des parts est souvent conseillée, cette façon d’investir un héritage n’engendre aucune fiscalité ou démarche administrative en France durant la période choisie. Cette stratégie est pertinente pour les expatriés qui n’ont généralement pas besoin de revenus complémentaires le temps de leur expatriation et souhaitent valoriser leur patrimoine.

9 – Que faire d’un héritage lorsqu’on est fortement imposé ?

Une lourde fiscalité peut être un frein à la réalisation d’investissements dont les rendements sont finalement grandement diminués par l’imposition. Pas de panique, les SCPI européennes constituent une solution pertinente et sont à privilégier ! Soumis à une fiscalité avantageuse et non-éligibles aux prélèvement sociaux, les revenus issus de l’étranger permettent aux personnes même fortement imposées en France de percevoir un rendement net de fiscalité tout à fait intéressant.

Cas particulier des personnes à l’IFI : pour les héritiers de souhaitant pas alourdir leur impôt sur la fortune immobilier, l’achat de la nue-propriété des parts n’est pas soumis à l’IFI.

10 – Que faire d’un héritage lorsqu’on n’est pas imposable ?

Les personnes non-imposables ont généralement besoin de revenus complémentaires, investir un héritage en SCPI est alors pertinent pour s’enrichir de vie et faire face aux dépenses de la vie courantes.

Exemple d’une personne non-imposable ayant un héritage de 70 000 € à investir en SCPI.

Il serait intéressant de sélectionner 3 SCPI dans le cadre d’un portefeuille diversifié. Celui-ci pourrait ainsi être composé des SCPI Coeur de Régions, Corum Eurion et Actvimmo, l’épargnant percevrait ainsi un rendement net de toute fiscalité avoisinant 5,2% soit un complément de revenu d’environ 300 € par mois.

11 – Que faire d’un héritage pour se protéger de l’inflation ?

En 2022, l’inflation observée en France était supérieure à 5%, ainsi tout placement dont le rendement est inférieur à cette valeur revient pour l’épargnant à perdre du pouvoir d’achat. Les propriétaires d’immobilier et notamment d’immobilier commercial présent dans les SCPI voient les loyers payés par les locataires s’indexer sur l’inflation, les SCPI constituent donc le parfait placement anti-inflation.

Investir un héritage en SCPI est une belle opportunité pour contrer la baisse de pouvoir d’achat que nous connaissons et faire face aux dépenses du quotidien. En effet, nombre de SCPI permettent par des rendements élevés et des revalorisations régulières de contrer l’inflation.

Exemple d’un épargnant ayant investi en 2021, le montant de 150 420 € issu d’un héritage sur la SCPI Corum Origin, en 2022 la SCPI à versé un rendement brut de fiscalité étrangère égale à 6,88%, le retraité à donc perçu un rendement net mensuel d’environ 600€ et a vu son capital se revaloriser de 4,13%, soit une revalorisation de 6 212 € du capital investi.

Un héritage est toujours lié à un deuil et peut changer une vie. Les héritiers ont à coeur de faire honneur au défunt en utilisant précautionneusement l’argent de l’héritage, investir un héritage en SCPI répond à ces problématiques et permet d’augmenter son niveau de vie et de protéger le patrimoine récemment nôtre de l’inflation. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de notaires conseillent aux héritiers, avant même le dénouement de la succession, de placer l’argent de l’héritage en SCPI.

À la lecture de cet article, une dernière question persiste : Comment investir un héritage en SCPI ?

La Centrale des SCPI www.centraledesscpi.com propose aux épargnants un processus 100% digital et sécurisé. En 10 ans, elle est devenue une référence pour investir un héritage, 5 collaborateurs composent à ce jour une équipe dédiée aux héritages et disponible au 01.44.56.00.23, celle-ci délivre un conseil sur mesure qui permet aux héritiers d’investir intelligemment l’argent d’un héritage via la constitution de portefeuilles multi-SCPI diversifiés.

Avertissement

L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

