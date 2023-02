Après une année de mutations en tous genres – Pandémie, guerre en Ukraine, crise du pouvoir d’achat, perturbation des chaînes d’approvisionnement, après une année 2022 riches en mutation en tous gentes, N26 a analysé les marchés impactés et les comportements de ses clients européens à travers 5 pays pour mieux faire ressortir les nouveaux comportements d’épargne et de dépenses des consommateurs européens pour 2023.

Inflation en France : catalyseur du changement des comportements d’achat

Après avoir vu ses prix monter en flèche entre novembre 2021 et novembre 2022, la France termine finalement les deux derniers mois de l’année avec un taux d’inflation qui se stabilise à 6,2 %.

D’après l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques, cette stabilisation serait en partie due à un ralentissement de l’augmentation des prix de l’énergie, malgré la réduction des remises sur les carburants. Non, sans impact, l’inflation a fragilisé 7 millions de foyers français supplémentaires. Le bilan de consommation 2022 de Nielsen IG la place d’ailleurs en préoccupation majeure des Français (52 %), devant le réchauffement climatique (43 %) et la guerre en Ukraine (11 %).

Face à l’augmentation des prix dans certaines catégories alimentaires tels que les viandes surgelées (+24,49 %), les pâtes (+18,33 %) et les huiles (+15,65 %), les Français ont su s’adapter en se tournant davantage vers des produits en promotion ou des marques de distributeurs. Les familles ont également réduit leurs dépenses en grandes surfaces, notamment sur les produits d’hygiène, beauté, alcool et produits frais.

Dans le reste de l’Europe, c’est l’Espagne qui arrive en tête des pays épargnants, les Italiens en queue de peloton

Les clients espagnols de la banque N26 affichent le taux d’épargne le plus élevé, avec une moyenne d’épargne de 6,6% sur la période retenue. Juste derrière, on retrouve les Allemands qui ont pu épargner jusqu’à 5,1% de leurs ressources.

Les initiatives gouvernementales des deux pays expliquent probablement ce taux. Réduction de 20 centimes par litre de carburant pour l’ensemble des usagers espagnols, limitation du prix du gaz destiné à la production d’électricité comme “exception ibérique”, billet de train à 9 euros en Allemagne sont autant d’initiatives qui ont permis aux citoyens de continuer d’épargner malgré la crise.

La France a elle aussi suivi le mouvement avec une augmentation de son taux d’épargne à partir du mois de mars 2022. Les clients français N26 sont passés de -2 % à 0,8 % d’épargne sur leurs revenus moyens, ce qui correspond à une augmentation de 140 %.

Les clients italiens ont quant à eux vu leur épargne dégringoler. Après une épargne de 4% en janvier-février, cette valeur est tombée à seulement 0,6 % sur la période mars-août, correspondant à une variation de -84,2 %.

Les femmes plus économes que les hommes

En dépit d’un revenu moyen largement inférieur (39% d’écart salarial en moyenne entre hommes et femmes), les femmes européennes ont réussi à épargner 5,9% de leurs revenus contre 3,7% pour les hommes. Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’année passée, ce qui pourrait amorcer une tendance à long terme.

Une explosion des dépenses alimentaires et du quotidien

À l’exception de la France et de l’Espagne, qui ont vu les dépenses du quotidien baisser (-8,5% en France, -1% en Espagne), les autres pays européens ont vu leurs coûts exploser.

En Allemagne et en Autriche, les dépenses en produits alimentaires et d’épicerie ont respectivement augmenté de 9,2% et 8,6%, sur la base des mêmes périodes et des mêmes références. Mais c’est en Italie que l’augmentation a été la plus élevée avec un pic de plus de 15%.

Les dépenses liées à l’automobile et aux transports se sont elles aussi envolées

Dès mars, l’Italie a connu une surprenante augmentation de 53,5 % en valeur absolue. En Allemagne, c’est un budget moyen mensuel de 24,95€ qui a dû être ajouté. Bien que la hausse soit également marquée en France (38 %), il s’agit de l’augmentation la plus faible des pays à l’étude.

Augmentation des dépenses de loisirs durant l’été

Cet été, les dépenses dans les bars et restaurants ont augmenté de 31,9% en augmentation relative en Allemagne, et de 26,5% en Autriche. À l’inverse, l’Espagne est le pays qui a le moins dépensé dans cette catégorie, avec seulement 9,3 % des revenus moyens.

Les Italiens se sont quant à eux davantage tournés vers les voyages avec une augmentation des dépenses dans cette catégorie de 107% en valeur absolue entre janvier-février et mars-août.

France : prévision pour 2023

L’Insee prévoit un pic de l’inflation à 7 % pour 2023, notamment provoqué par la fin de l’aide sur les carburants dès début janvier, ainsi que par la hausse programmée des prix en gaz et électricité plafonnés à 15% pour janvier et février 2023. Néanmoins, le printemps s’annonce plus doux avec une retombée de l’inflation à 5,5% au mois de juin.

Des nouveaux outils bancaires pour mieux se prémunir au quotidien

Face à ce contexte de vie toujours plus chère, les Français à l’instar de leurs voisins européens cherchent à optimiser leur budget, et cela, au quotidien afin de se prémunir de toute mauvaise surprise. Au-delà de leur choix de consommation, de nouveaux outils bancaires sont aussi plébiscités pour avoir une meilleure gestion de son budget.

“Présent dans 24 pays européens, nous avons la chance de voir les similitudes et les différences dans le rapport à l’argent et à la gestion d’un budget entre chaque culture. Clairement, l’impact de l’inflation dans la vie de tous les jours a amené nos clients à développer de nouveaux usages pour dépenser plus malin et économiser à moindres frais”, explique Jérémie Rosselli, directeur général N26 pour la France et le Benelux.

Bon à savoir

Pour aider ses clients à mieux gérer leur budget, N26 propose plusieurs outils tels que :

le compte bancaire N26 Standard, un compte 100% numérique et gratuit sans

condition d’utilisation ni revenu ;

condition d’utilisation ni revenu ; le compte courant à autorisation systématique pour avoir un solde mis à jour instantanément après chaque utilisation

la fonctionnalité “arrondis” pour mettre de l’argent de côté de façon indolore ;

des possibilités de cashback pour les comptes auto-entrepreneurs ;

des offres de réduction avec des marques partenaires pour les clients particuliers dans le but de gagner du pouvoir d’achat en dépensant malin

des outils de statistiques très développés dans l’application mobile pour suivre son budget mois par mois, et avoir des projections sur le mois à venir pour rester dans les clous.