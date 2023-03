Samoëns : Chalet avec vue panoramique sur la vallée du Giffre et la station du Grand Massif

Immobilier Haute-Savoie (74) : Chalet de 300 m², avec vue exceptionnelle sur Samoëns, la vallée du Giffre et la station du Grand Massif, cherche preneur.

Ce chalet unique de 300 m² offre une vue panoramique sur Samoëns, la vallée du Giffre et la station du Grand Massif. Les jours de beau temps, il est possible d’apercevoir le Mont Blanc et l’Aiguille du midi dans un décor à couper le souffle !

Des très beaux volumes

La pièce de vie principale offre un harmonieux prolongement sur l’extérieur grâce au balcon traversant, suspendu dans le vide. Le chalet est composé de quatre chambres aux volumes confortables dont trois sont en suite et de quatre salles de bain.

Des prestations haut de gamme

Ce chalet de 11 pièces dispose également d’un espace fitness, d’un local à ski et d’un espace bureau indépendant. Un abri voiture pouvant accueillir deux véhicules complète ce bien. Et il se caractérise notamment par sa capacité à autoréguler la température intérieure au rythme des saisons.

Un bien énergétiquement sobre

Le constructeur a utilisé des principes écologiques qui font de ce chalet équipé d’une ventilation double flux et bénéficiant d’une exposition optimale, un bien luxueux et énergétiquement sobre complètement dans l’ère du temps.

Son prix : 3 980 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.barnes-international.com.