C’est une longévité qui en dit long : presque 30 ans d’expertise dans l’immobilier de luxe pour Alexis Caquet, dont 23 dans le groupe Vaneau, après avoir successivement occupé les postes de conseiller vente, directeur d’agence, puis directeur associé avant de prendre la direction générale en 2016 et ainsi amplifier le développement de la marque en France et à l’international.

C’est en février 2021, afin d’accélérer son développement en France, que le groupe Engel & Völkers annonce sa nomination en tant que Directeur Général Paris.

Un tournant stratégique encore renforcé avec, désormais, la nomination d’Alexis Caquet comme Président Engel & Völkers France.

Bénéficiant d’une connaissance pointue des enjeux de l’immobilier de luxe, ce dernier est fort d’un bilan plus que positif à la tête des équipes parisiennes dans un contexte d’abord marqué par la crise sanitaire, puis par la crise économique.

Engel & Völkers France spécialisé dans l’immobilier résidentiel de luxe et commercial premium compte à ce jour plus de 300 conseillers travaillant en synergie permanente avec 16 500 collaborateurs du groupe Engel & Völkers répartis dans plus de 30 pays.

« Je suis très heureux de diriger désormais nos équipes en France, déjà présentes à Paris, Deauville et sur la Côte d’Azur. Un maillage qui sera encore étoffé dans les prochains mois avec le développement du groupe dans la capitale mais aussi dans tout l’hexagone », déclare Alexis Caquet.

Un groupe cumulant 45 ans de savoir-faire immobilier à travers le monde et se targuant en 2022 d’un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliards d’euros.

En 2022, la marque a inauguré 53 nouvelles agences. Ces dernières rejoignent ainsi un réseau international qui exploite les toutes dernières technologies et qui depuis longtemps investit dans les dernières opportunités qu’offre le digital.

« Convaincu que le luxe réside dans le service, nous mettons en place des solutions toujours plus novatrices avec pour objectif d’offrir à nos clients le meilleur accompagnement possible en faisant mieux que de répondre à leurs besoins : les anticiper. Une exigence d’autant plus importante dans le contexte actuel » déclare Alexis Caquet.