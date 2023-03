immobilier : AVIV France recrute 300 collaborateurs en 2023

Alors que plusieurs géants de la Tech annoncent successivement la suppression de milliers d’emplois dans le monde, AVIV France (Groupe SeLoger et Meilleurs Agents) va recruter 300 nouveaux collaborateurs en France au cours des douze prochains mois.

Pour offrir la meilleure expertise, AVIV France met l’accent sur les profils Product&Tech

En 2023, AVIV France (Groupe SeLoger et Meilleurs Agents) accueillera 300 nouveaux profils pour renforcer ses expertises métiers, notamment dans le domaine des technologies, et pour atteindre son objectif qui est de permettre à chacun de trouver le lieu de vie idéal. Un défi ambitieux qu’AVIV et ses marques se donnent les moyens de relever, dans un contexte de licenciement massif au sein de la Tech française et européenne.

« Chez AVIV, nous avons la conviction que c’est le collectif qui porte la croissance et non l’inverse. Dans une période où nos projections d’embauches vont à rebours des décisions prises par de grandes entreprises de la Tech, je tiens à porter une promesse. Nous allons, grâce à nos investissements tech, écrire le futur de l’immobilier, un futur plus accessible, simple, transparent et efficace. C’est ce défi que pourrons relever les futurs AVIVers en nous rejoignant ! », déclare Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale d’AVIV France.

Des profils Tech, Produit et Data

Parmi les recrutements prévus, AVIV France met l’accent sur l’embauche de profils Tech, Produit et Data qui représentent 60% des emplois ouverts, soit 180 personnes au total. Dans le détail : la cellule Data, fer de lance de l’activité des marques qui a déjà triplé sa taille au cours des quatre dernières années, compte embaucher des personnes aux postes de Data scientist ou encore Data engineer. Des postes de développeur Front-End et Back-End ou ingénieur DevOps sont à pourvoir dans les équipes Tech. En parallèle, le pôle produit cherche des nouveaux collaborateurs, notamment en qualité de Product Manager.

« L’ambition d’AVIV est claire : simplifier l’expérience immobilière pour y apporter plus de transparence et de fluidité. En nous rejoignant, les profils Product & Tech font le choix d’un projet d’entreprise qui a un impact direct sur la société, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Nous rejoindre c’est donc faire le pari d’un projet ambitieux, sociétal et innovant», témoigne Benoît Jolin, Chief Product Officer, AVIV Group.

Les équipes commerciales se renforceront avec des Sales BtoB et des animateurs commerciaux. Les postes restants à pourvoir sont destinés aux fonctions supports (finance, juridique, ressources humaines, communication) indispensables pour accompagner et soutenir la croissance rapide du Groupe.

Attirer les meilleurs talents pour devenir numéro 1 européen de la PropTech

Toujours à la pointe de l’innovation, AVIV poursuit son plan stratégique pour simplifier l’expérience immobilière et s’imposer comme le leader de la PropTech en Europe. D’ici 2025, le groupe ambitionne ainsi de doubler la fréquentation de l’ensemble de ses plateformes (SeLoger, Meilleurs Agents, Logic-Immo), qui enregistrent aujourd’hui 1 million de visites par jour.



« Depuis sa création en 2018, AVIV n’a cessé de croître et d’attirer des talents des quatre coins du monde. En tant que franco-américaine, j’ai tout de suite été séduite par l’ADN du groupe et par le défi à relever. Celui de faciliter les démarches immobilières pour révolutionner le secteur, y compris pour les générations futures. C’est un objectif qui prend du temps et qui nécessite de connaître très précisément nos clients, leurs habitudes, mais aussi d’anticiper l’avenir. Et nous ne pouvons le réaliser sans le talent des Femmes et des Hommes qui composent la richesse d’AVIV ! », ajoute Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale d’AVIV France.