Immobilier Belleville : Coralie Charre, Raphaël Nectoux, Yoann Levrat et Roman Marion ouvrent leur 3e agence Stéphane Plaza immobilier 

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Belleville en Beaujolais en Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux agences Stéphane Plaza Immobilier : Bourg-en-Bresse et Villars les Dombes

A la tête de deux agences Stéphane Plaza Immobilier : Bourg-en-Bresse (2017) et Villars les Dombes (2020), Roman Marion et ses 3 associés ouvre leur 3e agence au sein du réseau afin de poursuivre leur développement et devenir un acteur incontournable sur la région. Ils collaborent aujourd’hui avec une vingtaine de personnes réparties sur ces secteurs et recrutent actuellement pour constituer leur équipe Beaujolaise déjà composée de 4 personnes du secteur.

Fort de la réussite des agences Stéphane Plaza Immobilier sur les secteurs de la Bresse et de la Dombes et des très bons résultats record obtenus sur l’année 2022, avec plus de 200 projets de vie réalisés, l’ouverture de l’agence Stéphane Plaza Immobilier Belleville en Beaujolais est devenue une évidence par sa situation géographique et ses nombreux atouts en termes de cadre et de qualité de vie.

Pour lancer l’agence, ils ont décidé de faire confiance à 4 personnes issues du secteur : Sandra Fleury de Saint-Etienne sur Chalaronne, Coralie Gonin qui revient sur ses terres natales après avoir fait ces débuts auprès des 4 associés, Mustafa Sahin de Peyzieux est bien connu des habitants de Belleville car il fut adjoint au maire et Julia Sangiorgio est également du coin, originaire de Genouilleux.

Une équipe de 6 à 8 conseillers en immobilier

L’équipe ambitionne de devenir à terme l’acteur incontournable de l’immobilier sur le territoire de Belleville et du Val de Saône. Ils souhaitent constituer prochainement une équipe de 6 à 8 conseillers en immobilier, afin d’épauler l’équipe déjà présents sur le terrain pour accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets de vie.

Coralie Charre, Raphaël Nectoux, Yoann Levrat, Roman Marion et leurs collaborateurs accompagnent leurs clients dans leurs projets de vente, d’acquisition, de location et de gestion. Ils sont à l’écoute pour les comprendre et les accompagner en leur proposant des solutions sur mesure pour la vente de leur bien. On retrouve un service de photographie professionnelle, du home-staging virtuel ou encore un mandat « à la carte » qui permet au client de choisir la durée du mandat (par exemple 15, 30, 45 jours). Au-delà des outils et des services que l’équipe propose aux clients, c’est vraiment l’échange et l’humain qu’ils cherchent à développer avec cette troisième ouverture.