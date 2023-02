Immobilier Lambesc : Karine Marcelot ouvre sa 3e agence Stéphane Plaza Immobilier

Le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une 26e agence dans les Bouches-du-Rhône, à Lambesc.

Karine Marcelot, directrice des agences Stéphane Plaza Immobilier de Saint-Cannat et Salon-de-Provence, ouvre en effet une 3e agence dans les Bouches-du-Rhône afin de poursuivre sa croissance sur son son secteur.

Une rencontre avec Stéphane Plaza lui donne envie de monter son agence

Karine Marcelot a débuté sa carrière dans l’immobilier chez Foncia en 2005. Passionnée par son métier et en particulier par la location et la gestion locative, elle y est restée 15 ans. C’est grâce à son métier qu’elle a rencontré Stéphane Plaza en 2010, elle a pu échangé avec lui et réalisé qu’ils partageaient les mêmes valeurs humaines et vision de l’immobilier.

Un fort potentiel de développement autour de Lambesc

Quand elle a souhaité se mettre à son compte, le réseau Stéphane Plaza Immobilier fut une évidence pour elle. Karine Marcelot travaille actuellement, avec une alternante et 4 collaborateurs et souhaite recruter prochainement 2 commerciaux du secteur afin de faire de Lambesc la locomotive de ses deux autres agences car il y a un fort potentiel de développement dans cette région.

Tous les métiers de l’immobilier proposés à Lambesc

L’agence Stéphane Plaza Immobilier de Lambesc propose comme celle de Saint-Cannat et Salon-de-Provence la transaction achat/vente, la recherche de biens personnalisée, les estimations et la gestion locative. Un service de décoration d’intérieur, de home staging, ainsi que la location gratuite d’un camion de déménagement est à disposition afin d’accompagner les clients tout au bout de leur projet.