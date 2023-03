Maisons & Appartements renforce son management avec l’arrivée de David Benbassat à la direction générale du groupe SMC et des portails Maisons et Appartements et Residences Immobilier.

Le groupe SMC, détenteur des portails Maisons & Appartements et Résidences Immobilier, poursuit sa stratégie de développement amorcée il y a un an avec l’arrivée dans son capital d’Ardian Growth.

Fort d’une croissance continue sur les 3 dernières années, et une implantation réussie du Portail Maisons & Appartements sur Paris en 2022, le groupe décide dès ce début d’année 2023 de renforcer son management en nommant David Benbassat au poste de Directeur Général afin d’accélérer la croissance des deux portails.

Servir les professionnels de l’immobilier et leurs clients

L’ancien directeur général de Bien’Ici dispose à la fois d’une connaissance pointue du secteur immobilier, et d’une expertise dans la montée en puissance de portail généraliste. Sa nomination s’inscrit dans la volonté du groupe SMC de renforcer ses relations étroites avec les professionnels de l’immobilier « qui font de la valorisation de leurs offres et de la performance des services proposées sont une priorité absolue« .

« Je suis très heureux d’accueillir David Benbassat, à mes côtés, et au sein de nos équipes pour

poursuivre activement notre plan de développement national. Son expérience et sa connaissance de notre écosystème immobilier seront de réels atouts pour continuer à servir, toujours avec le même niveau d’excellence, les professionnels de l’immobilier et leurs clients. », commente Jean-Pierre Cohen, Président fondateur de SMC.

SMC, un groupe en pleine croissance

Quant à David Benbassat, il amorce ce challenge avec conviction. « J’ai la chance aujourd’hui de rejoindre un acteur de l’immobilier français historique en pleine croissance et avec beaucoup d’ambitions, explique t-il. Le groupe bénéficie d’un socle extrêmement solide grâce à Résidences Immobilier sur le marché actif des biens de prestige, et Maisons & Appartements qui enregistre des performances exceptionnelles sur les territoires qu’il occupe. La complémentarité des deux portails nous permet de couvrir l’ensemble du marché de l’immobilier avec un niveau de qualification des contacts jamais vu. Doté des moyens pour y parvenir, mon action s’articulera autour de la consolidation des fondamentaux du groupe et la conquête de nouveaux territoires tout en renforçant nos performances et en maintenant notre excellence opérationnelle. »

David Benbassat, un expert du marketing digital

David Benbassat a débuté sa carrière professionnelle dans le monde de l’audiovisuel au sein du Groupe M6 et a ensuite œuvré sur différents secteurs d’activité comme la Finance chez Boursorama et le E-Commerce avec La Redoute. Expert du digital et du marketing, il a su développer au fil de son parcours une vraie culture produit et un réel savoir-faire sur le développement de nouveaux business.

Il intègre le monde de l’immobilier en 2008 en rejoignant Nexity pour prendre la direction du Digital et du Marketing Opérationnel du Groupe. En 2015, il se voit confier, en tant que Directeur général, le lancement et le développement du portail d’annonces Bien’ici.