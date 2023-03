L’achat immobilier instantané, modèle américain dont homeloop est pionnier et leader depuis 2016, est une alternative qui attire chaque année un nombre grandissant de vendeurs. Le principe est simple : en 48h homeloop achète le bien de son client, lui permettant alors de poursuivre libre et serein ses projets et en connaissant avec précision son budget. Fini le prêt relais coûteux ou les ventes au budget incertain qui durent des mois !

Depuis le 1er septembre 2022, plus de 12 000 vendeurs (12 146 précisément) ont sollicité homeloop pour obtenir une offre d’achat instantanée, soit plus de 2 000 chaque mois.

L’achat immobilier instantané en 48h, une opportunité pour les vendeurs

Avec le ralentissement du marché immobilier consécutif notamment à la hausse des taux d’intérêts et à la réticence des banquiers à consentir des crédits, la méteo n’est pas au beau fixe pour ceux qui ont un projet de vente.

Les stock de biens à la vente grossit, les prix sont orientés à la baisse et marges de négociations augmentent… Aider ces vendeurs inquiets ou pressés à mener à bien leur vente rapidement pour préparer sereinement leurs nouveaux projets en se passant le cas échéant d’un crédit relais, c’est justement la mission de la proptech homeloop.

“Notre service est justement parfaitement adapté à ces clients : en nous portant acquéreur en 48h de leur bien immobilier, sans délai de rétractation, ni condition d’obtention de financement, nous leur offrons l’assurance d’une vente rapide, sereine et sécurisée avec, dès le départ, un prix de vente fixe.”, explique sa directrice générale, Vanessa Benedic.

Sa proptech vise à s’affranchir des lenteurs administratives pour s’adapter, en temps réel, aux besoins des propriétaires et leur permettre de disposer plus rapidement des fonds sur leur compte bancaire, évitant le recours à un coûteux prêt relais ou de patienter de longs mois.

“Nous sommes dans une société de l’instantanéité où de nombreuses innovations viennent révolutionner notre quotidien pour nous permettre de ne plus perdre de temps et de gagner en sérénité, pourquoi l’immobilier devrait-il être différent ?” Vanessa Benedic, CEO d’homeloop

Et de poursuivre : “Je suis résolument convaincue que la technologie, quand elle est au service de l’humain, est un levier à activer afin de proposer une expérience client toujours optimisée et qu’elle ne pourra que nous aider à simplifier la transaction immobilière et libérer la mobilité des propriétaires. Nous nous devons d’innover afin que la propriété soit un tremplin et non un boulet dans la poursuite des projets de vie des Français” poursuit-elle.

L’achat immobilier instantané en 48h, une prise de risque à bien évaluer pour homeloop

Si le marché immobilier est incertain pour les vendeurs, il en va de même pour homeloop dont le service principal repose sur l’achat de biens immobiliers à leurs propriétaires particuliers pour les revendre, avec une période de détention la plus courte possible.

“Nous avons mis en place plusieurs leviers de vigilance, explique Vanessa Benedic. Le premier est d’estimer au plus juste les prix des biens de nos clients. Pour ce faire, nous utilisons deux forces qui, en synergie, permettent une marge d’erreur la plus mince possible : le digital, avec un algorithme maison alimenté de datas publiques, privées et éprouvé par 6 années de service. L’humain est notre autre grande force. Ainsi, le prix obtenu est analysé par nos experts du terrain et de la valorisation pour plus de précision et la prise en compte d’éléments que l’algorithme ne reconnaît pas. L’impact de travaux votés en dernière AG, par exemple, n’est pas pris en compte par l’outil, alors qu’il est un élément clé !”

Le process mis en place par les deux actionnaires d’homeloop, Vanessa et Thierry Benedic, lors de la reprise en septembre 2022, offre une place encore plus grande à l’humain et son expertise. Depuis le 1er septembre, les experts homeloop ont ainsi réalisé plus de 290 visites de biens.

De même, aucun achat n’est réalisé sans l’aval du comité d’investissement (composé d’experts de la valorisation, du terrain et de la CEO Vanessa Benedic ) où chaque dossier fait l’objet d’une analyse minutieuse. Et cela ne semble pas ralentir les process. Depuis le 1er septembre, la proptech a acheté 29 biens achetés depuis le 1er septembre pour un montant total de près de 6,2 millions d’euros.

homeloop a acheté pour 6,2 M€ de biens immobiliers en 6 mois. Et nous comptons bien accélérer la cadence ! Vanessa Benedic, CEO d’homeloop

Et de conclure : « La rentabilité de l’entreprise est mon objectif numéro 1 car sans elle, pas de pérennité ! Je suis ravie de pouvoir annoncer que nous devrions l’atteindre en 2023, nous laissant donc les mains libres pour mener l’ensemble de nos projets sereinement dès 2024. »