L’année dernière, Rouen avait été classée à la 4 ème place des villes françaises offrant les meilleures opportunités en termes d’immobilier et d’emploi, selon un sondage Meilleur Taux et MeteoJob commandé par le quotidien Le Parisien. Devant elle, on trouvait Mulhouse, Orléans et Dijon. Pour ce calcul, avaient été pris en compte le nombre de CDI proposés pour 100 actifs, et le pouvoir d’achat immobilier. Ceci confirme un phénomène qui ne date pas d’hier, car la ville aux cent clochers affiche une bonne santé démographique depuis plusieurs années déjà : elle comptait 14 187 habitants au 1er janvier 2020, contre 110 618 en 2014. Elle a ainsi gagné en moyenne 595 habitants par an depuis 2014, selon la dernière étude de l’Insee parue fin 2022.

Les Parisiens n’ont pas attendu la crise de la COVID-19 pour quitter la capitale et sa banlieue pour la deuxième ville de Normandie (après Le Havre). En 2019, déjà, elle affichait un prix très intéressant au m2. Elle a ensuite profité de l’effet du premier confinement.

Acheter à Rouen : plusieurs programmes immobilier neuf en cours

Située à 1 h 50 de Paris, Rouen fait partie des villes dynamiques suffisamment proches de la capitale pour cumuler télétravail et allers-retours réguliers sans trop se ruiner, et elle offre aujourd’hui de réelles opportunités d’achat. Pour les particuliers à la recherche d’ immobilier neuf rouen, des programmes sont en cours sur la rive gauche, dans le quartier Saint-Sever. Ce quartier d’affaires, avec un centre administratif actif, accueillera bientôt la nouvelle gare.

Acheter un bien neuf permet de réduire les frais de notaire (par rapport à l’achat dans l’ancien). Pour les personnes soucieuses de diminuer leur empreinte carbone, un appartement neuf garantit de bonnes performances énergétiques, avec des critères stricts en termes d’isolation, de matériaux de construction utilisés, de ventilation, et d’eau chaude sanitaire. La luminosité est également prise en compte, et de plus en plus d’appartements disposent aujourd’hui d’une terrasse, ainsi que d’éléments domotiques.

Vivre à Rouen : la mer et la campagne à proximité

Rouen et ses environs disposent de nombreuses pistes cyclables, et de voies vertes. Les personnes vivant déjà sans voiture en région parisienne, et tous les nouveaux arrivants qui voudraient privilégier les mobilités douces ont à disposition de nombreuses lignes de transports en commun. Elles desservent les principales villes de Seine-Maritime, et les plus petites communes du département.

Choisir de vivre à Rouen, c’est opter pour une nouvelle qualité de vie, entre bocages, forêts, et paysages agricoles, à quelques encablures de la Côte d’Albâtre, avec ses falaises de craie blanche, et ses plages de galets. C’est aussi habiter à proximité de la Seine. Une idée, pour découvrir le fleuve et ses méandres, est de suivre la route des Abbayes : jusqu’au Mont-Saint-Michel, elle est parsemée de majestueuses bâtisses, témoignant du riche passé monastique de ce territoire.