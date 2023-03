Franchise Expo Paris : L’Adresse met sa Fondation à l’honneur

Cette année encore, le réseau l’Adresse sera présent au Salon Franchise Expo Paris pour aller à la rencontre des entrepreneurs intéressés par le secteur de l’immobilier et le système de coopérative.

1 km parcouru = 1 € reversé à la Fondation

Cette année, l’Adresse innove en dédiant une partie de son stand S65-T65 à sa Fondation. Une animation est prévue autour d’un vélo avec l’objectif de verser des fonds à sa Fondation. Les visiteurs seront invités à venir sur le stand, à monter sur le vélo et à pédaler pour participer à l’opération « 1 km parcouru = 1 € reversé à la Fondation » par l’Adresse.

Le bilan des kilomètres parcourus sera fait à la fin du salon. « La Fondation l’Adresse est née de la volonté de partager les valeurs fortes de la coopérative, caractérisées par un état d’esprit solidaire et plaçant l’Homme au cœur de son fonctionnement. Cette année le Salon de la Franchise sera aussi l’occasion de créer l’évènement et de reverser des dons à la Fondation ! », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

A la rencontre des candidats à la franchise

Dans le cadre du salon Franchise Expo Paris qui se déroulera du 19 au 22 mars 2023, le réseau l’Adresse ira cette année aussi à la rencontre des candidats à la franchise intéressés par l’immobilier mais aussi par les valeurs du réseau coopératif. Dans le réseau l’Adresse, tous les sociétaires sont associés et ont un pouvoir de décision, permettant de faire progresser ensemble le réseau.

« Nous sommes en perpétuelle phase de développement, à la recherche de nouveaux associés, qu’ils soient des porteurs de projets en reconversion professionnelle ou des agents immobiliers indépendants. Nous recherchons des candidats passionnés et en phase avec les valeurs qui sont les nôtres : l’innovation, la collaboration au sein du réseau et le partage d’idées, explique Cyril Parmentier, directeur du développement de l’Adresse. Le Salon de la Franchise nous permet de rencontrer un maximum de candidats, souvent d’anciens directeurs commerciaux en reconversion professionnelle, qui sont de très bons profils pour devenir sociétaires l’Adresse. Rejoindre un réseau comme le nôtre leur permet de mettre à profit pour leur compte, toutes les compétences et les connaissances transverses dans les domaines de la vente, du management d’équipe, de l’organisation, du marketing qu’ils ont acquises dans leurs précédentes fonctions.»

Objectif 2023 : ouvrir une trentaine de nouvelles agences

En 2022, près d’une trentaine d’agences ont été créées dans le réseau l’Adresse qui est passé de 320 à 350 agences. L’ambition pour 2023 est l’intégration d’un nombre équivalent de nouveaux sociétaires, grâce à la valeur ajoutée du réseau : 3 semaines de formation et d’intégration au cours desquelles sont présentées les bases du métier, le recrutement, le juridique, le contexte économique, les outils et les services propres au réseau.

Durant cette formation, des professionnels confirmés comme des avocats, experts du digital, ou experts-comptables, viennent également apporter leur expertise aux nouveaux sociétaires…

« La formation est essentielle pour la réussite future de nos sociétaires grâce à la transmission des techniques, des outils, des méthodologies et des valeurs de la marque… Autant de clés indispensables qu’ils ont le temps de bien s’approprier au cours de ces sessions de 3 semaines », complète Cyril Parmentier.

Source : L'Adresse