Solidarité : La Fondation l’Adresse se mobilise à nouveau en faveur des enfants malades

Cette année encore, la Fondation l’Adresse relance son opération » 1 dessin = 1 euro » en faveur de l’UNAPECLE qui rassemble 43 associations locales accompagnant des enfants atteints d’un cancer et leurs parents, souvent confrontés à la difficulté de se loger loin de chez eux pendant la période d’hospitalisation de leur enfant.

Le principe : inciter les enfants des écoles et des centres aérés dans les villes dans lesquelles sont implantées les agences l’Adresse à dessiner leur animal préféré puis à le déposer en février dans une agence l’Adresse qui reversera alors 1 € à la Fondation pour l’UNAPECLE.

Pour chaque dessin d’animal déposé dans une agence l’Adresse, celle-ci reversera alors 1 € à la Fondation pour l’UNAPECLE. Tous les dessins collectés seront ensuite donnés aux enfants hospitalisés pour égayer leur quotidien.

« Cette opération, premier temps fort de l’année pour la Fondation l’Adresse, est une façon de mettre de la gaité et de l’optimisme dans le contexte actuel, tout en se mobilisant pour une cause importante en ce mois de février, mois durant lequel la journée du 15 est la journée internationale des cancers de l’enfant », explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse.

Des dons en croissance depuis 3 ans permettant d’aider financièrement les familles d’enfants malades

Cette opération, lancée en 2020 par la Fondation l’Adresse, a permis de récolter 20 000 € de dons en 2020, puis 26 000 € en 2021 sur le thème « Princes et Princesses ».

L’opération de l’année dernière, « Imagine-toi en super-héros », a recueilli 31 091 € de dons et donné ainsi la possibilité à des parents d’accompagner leur enfant hospitalisé tout au long de son parcours de soins. Cette année, la Fondation espère dépasser ce chiffre pour accompagner encore davantage de familles.

« Les fonds reversés chaque année à l’UNAPECLE permettent de participer aux loyers de logements situés près des hôpitaux et ainsi d’aider financièrement plus de 50 familles par an, poursuit Béatrice Favat-Poinsot. En tant qu’agents immobiliers, nous connaissons les problématiques de tensions locatives et d’inflation du coût des logements et en tant que parents, nous avons conscience de l’importance d’être auprès de son enfant malade. Cela devient un besoin essentiel pour toute famille touchée par la maladie. Nous sommes très heureux de contribuer ainsi à atténuer les difficultés liées à l’hospitalisation d’un enfant et de véhiculer au sein de notre réseau les valeurs d’humanisme et de générosité qui nous animent » complète-t-elle.

Des enfants ukrainiens soignés en France

L’année dernière, dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, la Fondation l’Adresse et l’UNAPECLE avait décidé de participer au mouvement de solidarité européen en allouant une partie des fonds à la recherche et au financement d’hébergements pour les familles d’enfants ukrainiens pouvant poursuivre leur parcours de soins en France. Une soixantaine d’enfants atteints de cancers ou de leucémie avait ainsi été accueillis, pour être soignés dans des centres de santé de plusieurs régions françaises.