Immobilier : D’où viennent les habitants des grandes villes ?

D’où viennent les nouveaux locataires qui s’installent à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille … Pas toujours de là où on croit !

Les grandes villes françaises attirent chaque année de nombreux nouveaux habitants. Les raisons de cet afflux sont multiples : emploi, études, vie culturelle riche, etc. Cependant, sait-on réellement d’où viennent ces nouveaux habitants ? L’origine géographique des habitants permet de comprendre les dynamiques de migration à l’œuvre dans notre pays.

L’étude menée par Flatlooker, agence de location et de gestion en ligne, permet de mettre en lumière de nombreux éléments intéressants.

Le grand chassé croisé des candidats locataires

10% des candidats à un logement sur Bordeaux sont d’origine parisienne. Depuis l’ouverture de la ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Paris, les deux villes semblent être attirées l’une par l’autre. On constate que bordelais et parisiens postulent mutuellement à des locations.

Lyon attire beaucoup les locataires de toute la moitié sud de la France (Toulouse, Montpellier, Marseille et Bordeaux).

Marseille attire fortement les Parisiens mais on remarque que cela n’est pas réciproque, puisqu’il y a une faible proportion de candidatures à un logement pour Paris de la part des Marseillais.

Bordeaux vs Toulouse : la girondine sort gagnante !

Si on se fie à la proportion de Bordelais à Toulouse (1,9%) et à la proportion de Toulousains à Bordeaux (2,4%), il semblerait que ce soit Bordeaux la ville la plus prisée par les candidats à un logement. De quoi raviver les flammes de la rivalité entre les deux villes du sud-ouest.

Les candidats à un logement dans la ville de Lille viennent assez peu de la région

À titre indicatif, 47% des candidatures à un logement à Paris viennent de sa région. À Lille, c’est presque 10% de moins (37,4%).

Nantes, une option de choix pour ses voisins rennais

Sans surprise, les habitants de la capitale bretonne Rennes arrivent en 3ème position. La proximité géographique (1h en train) et culturelle en fait un candidat de choix pour les Bretons.

Nice, une ville qui séduit les Français venant de tout l’hexagone !

Nord, Sud, Ouest et Est français s’arrachent le joyau du sud. La proximité avec la mer, son climat agréable et la beauté de sa vieille ville charme les Français !

Montpellier, la ville qui attire les Lyonnais et les Marseillais

La proximité géographique facilite grandement la mobilité vers la ville de Montpellier. Une ville proche de la mer qui a de quoi rendre envieuse !

Paris attire les Lyonnais et les Lillois

L’étude révèle que 47% des candidats pour un logement situé à Paris et ses loyers élevés viennent déjà de la région. 53% sont issus d’autres régions.

Candidats hors Paris et sa région :

Lyon (7,7%)

Lille (4,2%)

Bordeaux (4%)

Toulouse (3,9%)

Nice (2,7%)

« Les Lyonnais semblent être les plus attirés par la ville lumière. Les Lillois également, ils font de Paris une destination de choix pour poser leurs valises« , précise Mathieu Giard, porte-parole de Flatlooker.

Source : Flatlooker