Le baromètre 2022 des réseaux de mandataires s’inscrit dans un contexte particulier. Après des années de croissance du nombre de transactions, l’année écoulée marque incontestablement un point de bascule avec 9% de ventes en moins par rapport à 2021.

La part de marché des réseaux de mandataires immobiliers est passée de 22% à 24% en 2022

Les réseaux de mandataires, et les mandataires eux- mêmes sur le terrain, ont été naturellement impactés par ce repli mais ils ont fait preuve d’une grande résilience. C’est l’un des enseignements de cette étude, chiffres à l’appui.

Concrètement, le nombre de ventes cumulé des réseaux a continué à croitre, bien que plus faiblement que lors des années précédentes. En faisant mieux que l’ensemble du secteur (+2% pour eux versus -9% pour le total), les réseaux de mandataires ont logiquement vu leurs parts de marché augmenter de 22% à 24%.

La crise n’a donc pas remis en cause un phénomène qui dure maintenant depuis presque 10 ans, et l’objectif affiché de 50% de parts de marché à horizon 2035 est plus que jamais crédible.

45% de mandats exclusifs dans réseaux de mandataires immobiliers

Deuxième élément marquant de ce baromètre, la montée en gamme des réseaux se poursuit.

D’une part, la commission moyenne en valeur absolue (donc en €) a fortement augmenté cette année ce qui s’explique par la hausse du prix moyen des logements vendus par les mandataires.

En se développant de plus en plus dans les villes et en s’attaquant à des biens plus onéreux, les réseaux jouent dans la cour des grands.

D’autre part, la part de mandats exclusifs atteint désormais 45% contre 29% en 2019, preuve de la confiance accordée par les clients.

2022, année des premières réussites à l’international

Enfin, 2022 est aussi l’année où certains réseaux affichent leurs premières réussites à l’international. Le modèle est plébiscité au Portugal, en Espagne, en Italie et même au Mexique.

Le désir d’indépendance des professionnels de notre industrie est universel, comme le montre aussi la façon dont le marché américain se structure autour de grands réseaux.

Baromètre 2022 de la Maison des Mandataires : 5 chiffres à retenir 48 000. C’est le nombre de mandataires en France au 31 décembre 2022, soit 3 000 de plus qu’en 2021. 180 000. C’est le nombre de transactions réalisées par les réseaux de mandataires en 2022, un peu plus qu’en 2021. 24%. C’est la part de marché des mandataires en 2022, conrez 22% en 2021. 41 ans. C’est l’âge moyen du mandataire immobilier 54%. C’est la part des femmes dans la quasi totalité des réseaux. Pour consulter l’intégralité du baromètre, rendez-vous sur le site de la maison des mandataires