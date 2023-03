Copropriété Saint-Maur-des-Fossés : Episode 2 de la web série Hellio destinée à suivre une rénovation énergétique

Après une première séquence consacrée à l’état des lieux, Hellio décrypte l’audit énergétique, étape indispensable pour rénover efficacement et obtenir les aides financières.

Nouvel épisode de la saga réalisée par Hellio consacrée à la rénovation globale en copropriété ! Mal isolée et chauffée au fioul, la copropriété de Saint-Maur-des-Fossés (94) qui est à la recherche de solutions de rénovation énergétique, a fait appel à Hellio, pour être accompagnée dans la réalisation des travaux et le montage des dossiers d’aides pour MaPrimeRénov’ Copropriétés et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Après une première séquence consacrée à l’état des lieux, Hellio décrypte l’audit énergétique, étape indispensable pour rénover efficacement et obtenir les aides financières.

Identifier l’étiquette énergétique de la résidence

Dans ce volet, Emma, chargée d’études au sein de Akéa Énergies, le bureau d’études de Hellio, réalise une évaluation énergétique de la résidence, avant la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Plus complet que le DPE, limité à des recommandations et des conseils, l’audit aide à prendre les bonnes décisions, et ne pas se précipiter dans des travaux inefficaces ou mal coordonnés.

« Les parties communes et privatives – la moitié des appartements pour être représentatif – sont passées en revue : isolation des murs, des planchers bas, étanchéité de la toiture terrasse, menuiseries, système de chauffage et d’eau chaude, réseau de distribution, ventilation », détaille Emma Meffre, chargée d’études au sein de Akéa Énergies.

Avoir une idée globale de l’état du bâtiment et de ses déperditions

Les factures de chauffage, ici au fioul, sont également collectées par Hellio auprès du gestionnaire de la résidence pour évaluer la consommation annuelle. Des documents essentiels pour obtenir un modèle fiable sur lequel appliquer les postes de travaux, et calculer les économies financières réelles que vont réaliser les occupants..

Sur la base de ces données recueillies, la modélisation thermique en 3D de la résidence est ensuite réalisée sur un logiciel agréé, où toutes les caractéristiques du bâtiment sont renseignées : matériaux, isolation, production de chaleur, scénarios de température et d’occupation. L’identification des points de déperditions et les consommations vont ainsi permettre de déterminer l’étiquette énergétique, sur la base du résultat en énergie primaire. Avec une consommation de 298 kWhEP/m2.an, la résidence de Saint-Maur-des-Fossés se voit ainsi attribuer une étiquette E.

Proposer différents scénarios de travaux

Une fois l’étiquette énergétique identifiée, l’experte affecte différents scénarios de travaux progressifs avec leur performance énergétique. Dans le cas de cette copropriété, 2 programmes sont proposés : passer de E à D ou à C, selon le scénario ensuite choisi par les copropriétaires. À rappeler que pour bénéficier des aides optimales, le scénario doit permettre un gain énergétique minimum de 35 %.

L’autre avantage de l’audit énergétique est de permettre d’établir une analyse financière pour chacun des scénarios comprenant les aides éligibles et les coûts moyens de travaux. Au total, la durée d’un audit énergétique est comprise entre 3 et 8 jours, en fonction de la complexité de la copropriété.

Les scénarios de travaux et les aides disponibles pour cette copropriété seront à découvrir dans le prochain épisode !

Source : Hellio