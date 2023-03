Hausse de 45 % des visiteurs sur le Salon de l’Immobilier Neuf !

Les acheteurs cherchent des solutions pour financer leurs projets. ils sont venus en force à Paris les 17, 18 et 19 mars 2023 au Salon de l’immobilier neuf.

Le Salon de l’immobilier neuf organisé par PAP, qui s’est déroulé à Paris, dans le hall 5.1 de la Porte de Versailles, les 17, 18 et 19 mars 2023, a accueilli près de 15 000 visiteurs. Malgré les difficultés rencontrées sur le marché du neuf, les acheteurs ont montré leur intérêt pour le salon, notamment pour se rassurer, étudier les possibilités de financement et découvrir l’offre. Et les jeunes sont venus particulièrement nombreux, en quête de solutions pour acheter moins cher.

Des visiteurs motivés par l’achat

Premier constat : les difficultés du marché n’ont pas freiné les acheteurs, contrairement à ce que l’on pouvait craindre. Il semble au contraire que le contexte a accru le besoin de conseils et de rencontres, puisque les visiteurs ont été 45 % plus nombreux que l’année dernière. Le Salon de l’Immobilier neuf a ainsi quasiment retrouvé son plus haut niveau, datant de l’année 2019.

Des visiteurs en quête d’une résidence principale

Les visiteurs du salon étaient majoritairement des acheteurs de résidence principale (61 %) et des investisseurs (39 % contre 36 % en 2019). Les investisseurs sont encore plus touchés par les difficultés actuelles et sont venus pour étudier leurs options avec les restrictions sur le Pinel.

Le salon a aussi attiré des propriétaires de passoires thermiques qui cherchent à remplacer leur logement ancien suite aux interdictions de louer. Ces propriétaires préfèrent vendre leur logement ancien et racheter un logement neuf aux dernières normes environnementales que de faire des travaux.

35 % des visiteurs avaient moins de 35 ans

Enfin, les jeunes ont été surreprésentés sur le salon : 35 % des visiteurs avaient moins de 35 ans. Très touchés par les difficultés d’accès au crédit (notamment à cause de leur manque d’apport personnel), et par des prix immobiliers élevés, ils étaient particulièrement sensibles aux aides et aux bons plans pour acheter moins cher.

Les principales attentes : être rassuré et découvrir l’offre

Les visiteurs ont pu rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine et en financement pour obtenir des conseils et des informations sur les offres de financement. Beaucoup d’entre eux expriment de l’angoisse par rapport au contexte actuel et ont souhaité rencontrer physiquement les promoteurs pour être rassurés.

Les visiteurs sont en majorité venus avec une idée précise en tête de l’emplacement recherché, et ont profité du salon pour découvrir en un seul endroit l’offre disponible dans la localité de leur choix. Et comme les visiteurs franciliens sont connus pour acheter dans toute la France, les promoteurs régionaux y ont aussi trouvé leur compte !

Les conférences ont également connu un succès important

Celle qui a le mieux fonctionné présentait toutes les solutions pour acheter moins cher, avec notamment les propositions des bailleurs sociaux, présents sur le salon. Ainsi, le Bail réel solidaire (BRS), ou le PSLA ont été présentés.

Il faut d’ailleurs noter que le Village Accession, avec les bailleurs sociaux, n’a pas désempli pendant trois jours. Les primo-accédants ont pu constater que l’offre était souvent plus large qu’ils ne le pensaient, car de nombreux programmes neufs intègrent aujourd’hui un pourcentage dédié au logement social, à la demande des mairies.