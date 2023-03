Coliving Paris : Tendoors proposera l’ancien hôtel particulier du sculpteur Mathurin Moreau

Fondée en 2009, Tendoors, opérateur de coliving à Paris, puis Bordeaux, Lille et bientôt Nantes, avec un total de 220 chambres en exploitation, est l’une des plus anciennes sociétés de colocation de France. Rachetée en 2019 par Dibona Capital, elle devient l’exploitant exclusif du Groupe qui – via ses filiales – sélectionne, acquiert et rénove des actifs résidentiels obsolètes au cœur des villes, à quelques minutes à pied des métros, pour faciliter la vie des colivers. 200 nouvelles chambres sont actuellement en chantier sur tout le territoire.

Un acteur du recyclage urbain et de la rénovation des bâtiments pour une densification maitrisée des centres-villes

« Chez Dibona Capital, nous considérons que la rénovation immobilière est plus vertueuse que la promotion. Cela réduit l’artificialisation des sols et permet une densité maitrisée au cœur des villes, en limitant ainsi l’étalement urbain, avec une règle d’or : ne pas être à plus de 7 minutes d’un métro », détaille Charles de Seze, Associé et Directeur des Opérations de Dibona Capital.

Dibona Capital fait l’acquisition de bâtiments anciens avec un diagnostic de performance énergétique souvent F ou G, qui, après rénovation complète, sortent du statut de « passoires thermiques » et sont ainsi éligibles à la location. « Nous menons en quelque sorte des opérations de recyclage urbain via une redéfinition de l’usage des biens, avec en outre un rôle dans la préservation des bâtiments historiques, qui sinon seraient détruits puis remplacés par des programmes neufs, offrant un cadre de vie très différent », explique Charles de Seze, Directeur des Opérations.

Les coliving exploités ensuite par Tendoors sont meublés par des architectes d’intérieur avec des meubles de seconde main, prolongeant l’effet « vintage » et recyclage, tout en apportant une atmosphère unique aux lieux.

Dans le 14ème arrondissement, Dibona Capital a ainsi acheté et réhabilité une maison de maître du 19ème siècle pour y installer 15 colivers, qui bénéficient ainsi d’un cadre de vie idéal, dans une maison de caractère au cœur de Paris, avec un jardin !

Dernier chantier en cours : la rénovation d’un bâtiment historique au cœur du 19ème à Paris

Dibona Capital est actuellement en train de réhabiliter un hôtel particulier du XIXe siècle ayant appartenu au sculpteur Mathurin Moreau, qui réalisa les portes de l’église St Augustin (Paris 8). Cette grande maison avec un jardin, en plein cœur du 19ème arrondissement a vocation à accueillir au total 22 colivers. D’ores et déjà 4 colivers occupent une partie rénovée. Les travaux qui visent à transformer cette maison en coliving et améliorer sa performance énergétique (actuellement DPE G le batiment devrait atteindre la note de C), s’achèveront d’ici à mi-mai.

« Notre spécificité en tant qu’opérateur de coliving est de proposer un portefeuille immobilier plus qualitatif, tant au niveau de l’architecture et de la performance énergétique qu’au niveau de la localisation des bâtiments. Nous travaillons pour cela avec les villes dans lesquelles nous nous implantons pour contribuer à notre petite échelle à préserver le patrimoine historique et architectural », conclut Philippe Preulier, Directeur de Tendoors.