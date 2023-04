Vous êtes professionnels de l’immobilier et vous souhaitez booster vos ventes ? Voici 5 bonnes raisons de vous lancer au plus vite dans le viager et vous former à ce contrat de vente si particulier.

En 2022, les ventes en viager représentent 1% des transactions immobilières (environ 6 000). Elles sont cependant en forte augmentation (+ 6% par an) depuis la crise sanitaire. Elles répondent à un réel besoin de nos séniors de compléter leurs revenus, mais aussi de rester à domicile.

Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi il ne faut plus hésiter à vous lancer dans ce contrat de vente si particulier.

Répondre à une vraie demande sociale grâce au viager

L’évolution des modes de vie, et plus largement de la société, amène les retraités à se questionner sur leur fin de vie. En effet, les pensions insuffisantes couplées à l’inflation, sont une source d’inquiétude pour l’avenir. Ils souhaitent profiter de leur retraite, partir en vacances, améliorer le confort de leur maison, mais ils n’en ont souvent pas les moyens.

Les autres motivations des vendeurs en viager ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie en France, engendrent un réel besoin pour les séniors de trouver une source de revenus supplémentaires. Vendre en viager leur permet d’améliorer significativement leur niveau de vie, grâce au bouquet et à la rente, tout en restant chez eux.

Booster le nombre de mandats et de ventes

Nous le savons bien, dans l’immobilier, la concurrence est rude. L’essor des ventes de particulier à particulier, ainsi que la multiplication des mandats pour un même bien, peuvent être un frein à la profession.

Les ventes en viager occupé, libre ou à terme, vont permettre de vous démarquer des autres agences. C’est une corde de plus à votre arc ! De plus, il est très difficile, voire impossible, pour des vendeurs de s’en occuper seuls. Il leur faut des conseils et de l’accompagnement de la part d’un professionnel aguerri.

Bien formé à ce genre de contrat de vente très spécifique, vous serez armés pour aller chercher des mandats supplémentaires, et par conséquent augmenter votre chiffre d’affaires potentiel.

💡À noter : le barème des honoraires dans les transactions viagères est très souvent supérieur aux transactions classiques (environ 2%).

Valoriser l’image de votre agence immobilière grâce à un viager éthique

Les ventes en viager s’adressent à un public âgé (généralement + de 70 ans), parfois vulnérable ou dans des situations très complexes ou difficiles. En tant que professionnel de l’immobilier, il faut être à l’écoute des désirs des clients. Cela est encore plus vrai avec des vendeurs en viager.

C’est souvent la dernière transaction de leur vie, ils sont attachés à leur maison et à leur environnement. Ils sont parfois contraints de vendre pour s’en sortir financièrement.

Il est nécessaire de passer beaucoup de temps avec eux, de tout expliquer en détail et de bien comprendre leur projet pour les conseiller au mieux. Les aspects éthique et social sont primordiaux dans le viager.

Et si les vendeurs sont satisfaits de votre travail, alors le bouche à oreille fera son effet, et d’autres clients potentiels vous contacteront.

Être au plus proche des vendeurs en viager en tant qu’agence de proximité

Les ventes en viager restent une niche, presque exclusivement réservée aux viagéristes, tant elles sont à part.

En tant qu’agence immobilière locale, vous avez l’avantage de connaître vos clients mieux que quiconque. Ils ont confiance en vous et pousseront plus volontiers la porte de votre bureau si vous revendiquez le viager. Pour cela, il est nécessaire de suivre une formation avec un professionnel issu du terrain, qui vous donnera toutes les spécificités et les outils indispensables. De plus, cette formation certifiante rentre dans les obligations de la loi ALUR (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016), en présentiel ou en distanciel, selon ce qui vous convient le mieux grâce à des structures comme la boîte immo par exemple.

Devenir le “référent viager” de son agence

Si vous aimez vous lancer des nouveaux défis professionnels et personnels, alors le viager est un domaine dans lequel vous vous épanouirez à coup sûr ! Les aspects social et solidaire qui en résultent, en font une transaction utile. Si vous prenez votre métier à cœur, alors la dimension humaine du viager vous séduira.

Ce nouveau challenge vous permettra de compléter vos compétences et connaissances sur les métiers de l’immobilier, et peut-être proposer la vente en viager à des clients qui n’y pensaient pas, et dont le profil correspond en plusieurs points.

Il ne s’agit plus seulement d’être à l’écoute des besoins de vos clients, mais d’être force de proposition, et de les conseiller pour répondre au mieux à des problématiques particulières.

Le viager est en pleine expansion ces dernières années, cela ne va que s’amplifier dans un futur proche. La démystification de ce type de transaction ainsi que les nombreux avantages pour les crédirentiers, en font un argument non-négligeable pour les séniors.

Il est déjà une réelle solution sociétale, qui ne demande qu’à être développée.

Et si vous deveniez l’agent immobilier multicarte de votre secteur ?