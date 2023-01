Nomination : Carolyn Prestat devient CEO de Fiveoffices

Fiveoffices, qui met en relation les entreprises en recherche d’espaces de bureaux avec celles disposant d’espaces disponibles et inexploités, nomme Carolyn Prestat comme CEO. Elle succède à Benjamin Tillier, cofondateur avec Dan Schneider et Robert Glaesener.

Je suis très enthousiaste à l’idée de m’investir davantage dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale parce que je suis convaincue que les bureaux vides sont un non-sens écologique et économique. Suite au succès de nos lancements à Paris et Luxembourg, j’ai pu constater que nous pouvons résolument en finir avec la vacance commerciale en faisant de Fiveoffices le partenaire indispensable de chaque entrepreneur qui souhaite monétiser ses espaces inoccupés ou qui souhaite trouver des bureaux flexibles, à un prix correct”, précise Carolyn Prestat, CEO de Fiveoffices.

Une avocate, spécialiste de la finance d’entreprise et des fusions-acquisitions

Actuellement COO de Fiveoffices et diplômée de l’EM Lyon, Carolyn Prestat, 36 ans, a commencé sa carrière comme avocate, spécialisée en finance d’entreprise et en fusion-acquisition. Après avoir rejoint le groupe PwC comme consultante senior M&A, elle devient Chief Operating Officer au sein de la start-up Kliber, elle y dirige la stratégie de développement et de croissance pendant 3 ans.

En 2018, elle renoue avec les opérations et le développement international au sein du groupe Quilvest Wealth Management avant d’être repérée par Robert Glaesener, l’un des cofondateurs de Fiveoffices (également cofondateur de Talkwalker) qu’elle rejoint en septembre 2022.

Développer Fiveoffices en France

Forte de son expérience en opérations, finance corporate et dans le développement des startups, elle a comme ambition de poursuivre le développement de Fiveoffices en France tout en amorçant son déploiement à l’international, en Europe et aux États-Unis.

“C’était un plaisir d’assurer le lancement de Fiveoffices. Tout est maintenant en place. La plateforme est solide, l’équipe est brillante et l’impressionnante traction du marché se confirme de jour en jour. Il est temps pour moi de passer la main après cette phase de démarrage, et je suis très heureux que Carolyn reprenne la fonction de CEO », ajoute Benjamin Tillier, cofondateur de Fiveoffices.