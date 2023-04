Copropriété : Matera aide 75% de ses clients à réduire leurs impayés de charges

Matera accompagne ses copropriétés clientes dans la gestion de leurs impayés de charges, un problème de plus en plus fréquent. Depuis mai 2020, son dispositif a aidé plus de 75% des copropriétés qui avaient des impayés à les résoudre.

D’après une étude IFOP menée par Matera, spécialise des solutions de gestion de copropriété, en janvier 2023, 57% des copropriétaires interrogés indiquent faire face à une augmentation des charges de copropriété. Une tendance confirmée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui, dans son dernier rapport annuel, indique que le nombre de copropriétés affichant plus de 20% d’impayés a été quasiment multiplié par 6 en l’espace de 5 ans.

Inflation : des impayés de plus en plus fréquents en copropriété

Ce phénomène, dû en grande partie au contexte inflationniste et à la crise énergétique, peut mettre des copropriétés en grandes difficultés, si par exemple elles se retrouvent dans l’incapacité de payer leurs fournisseurs et donc de veiller au bon entretien des parties communes.

C’est pourquoi, Matera a créé en mai 2020 un pôle dédié à la résolution des impayés. Trois ans après, le bilan est sans appel : sur les 1415 immeubles qui avaient des impayés au moment de la reprise comptable effectuée par Matera, la startup a aidé 1065 d’entre eux, soit 75,3% à réduire, voire à résoudre, leurs impayés. Parmi ces immeubles, 46,9% d’entre eux ont réduit leurs impayés de plus de 80% et 34,3% d’entre eux n’ont plus du tout d’impayés.

“Dans le pôle impayés, nous avons développé une stratégie de recouvrement des impayés que nous mettons à disposition de tous les présidents de conseils syndicaux clients chez Matera. Celle-ci commence par une phase amiable : appel téléphonique, e-mail, suivie éventuellement d’un report de paiement ou d’une proposition d’échéancier. Si c’est infructueux, nous pouvons aller jusqu’à accompagner le syndicat des copropriétaires à introduire une action avec nos avocats partenaires. Nous sommes conscients que les impayés de copropriétés peuvent nuire au bon état et au bon fonctionnement de la copropriété et nous voulons à tout prix retirer cette épine du pied des conseillers syndicaux accompagnés par Matera”, indique Yasmine Khaldi, responsable du pôle impayés chez Matera.

La plateforme mise à disposition permet à tous les syndics non-professionnels de mettre en pratique ces étapes, sans frais supplémentaires pour la copropriété, hors frais d’avocat.

Environ 50% des immeubles du parc Matera ont réduit leurs impayés de plus de 75%

Les actions du pôle impayés de Matera sont efficaces sur toutes les tailles de copropriété. On note toutefois une efficacité impressionnante sur les petits immeubles, de 2 à 15 lots, où la startup a accompagné près de 1300 copropriétés à réduire leurs impayés, soit un montant récupéré de 1,4 millions d’euros.

“La gestion des impayés était une véritable préoccupation dans le cas de notre copropriété et générait beaucoup de charge mentale pour les membres du conseil syndical. Depuis notre passage en gestion coopérative avec Matera, nous avons pu reprendre le contrôle sur la situation. Je constate trois avantages principaux avec le modèle de Matera : l’automatisation de beaucoup de tâches (comme les relances), la transparence sur les situations d’impayés pour ne pas les laisser progresser et l’expertise de leur pôle dédié, qui nous accompagne au quotidien. Ce modèle a permis de résoudre beaucoup d’impayés à l’amiable en tenant compte des situations individuelles des copropriétaires. Le constat est flagrant puisque depuis notre passage chez Matera nous sommes passés de plus d’une dizaine de dossiers complexes d’impayés à seulement trois, qui sont d’ailleurs en fin de résolution”, explique Julien Arthur, président du conseil syndical de sa copropriété de 70 lots.

En 2023, le pôle impayés compte redoubler d’efforts alors même que l’augmentation des impayés est reconnue par tous comme un symptôme inéluctable de la crise économique actuelle.

Source : Matera