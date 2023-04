Dans la région capitale, la 2e couronne est le territoire le plus dynamique, selon le baromètre Guy Hoquet l’immobilier du premier trimestre 2023, qui analyse l’offre d’annonces immobilières publiée sur plus de 15 portails d’annonces immobilières de professionnels et de particuliers. Décryptage.

« La deuxième couronne continue de bénéficier du phénomène de report post crise sanitaire, qui a poussé les ménages à s’éloigner des zones très urbanisées pour acquérir un logement plus grand, décrypte Séverine Amate, directrice des relations presse et publiques de Guy Hoquet L’Immobilier. Les Parisiens, en quête de surfaces plus généreuses et d’un accès extérieur, se sont tournés vers la première couronne. Ceux qui avaient déjà passé le périphérique se sont éloignés un peu plus, mais en veillant à choisir des territoires directement connectés à Paris par les réseaux de transports en communs. Ce phénomène se poursuit en deuxième couronne, car au-delà des envies d’espaces et de verdure, les familles doivent désormais faire face à la hausse des taux d’intérêts. Leur budget se réduisant, elles s’éloignent pour que leur rêve d’accession se réalise. »

Recherche maison accessible proche des transports en commun

Des quatre départements qui composent la deuxième couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise), l’euphorie est largement portée par les Yvelines. Dans ce département, l’offre de logements à vendre augmente de 12% (et même de 32,8% par rapport aux 3 derniers mois). Les prix s’assagissent et affichent un tarif moyen de 4 538€ du m2 (+0,8% sur les trois derniers mois, -0,8% sur un an). Côté maisons plus particulièrement, les vendeurs aspirent à vendre leur bien pour 476 329€ en moyenne, un budget en progression de 1% sur un an. Et en moyenne, les villas à la vente proposent une surface de 105m2 (+1,7% sur un an).

« Nous avons tout récemment vendu une maison de 7 pièces en plein centre-ville et à proximité immédiate de la gare qui relie Villepreux à Paris-Montparnasse, illustre Renaud Perrodo, directeur de l’agence immobilière Guy Hoquet à Villepreux (78), près de Versailles. Avec 5 chambres, déployée sur une surface de 140 m2 et une parcelle de près de 400 m2, elle a trouvé ses nouveaux propriétaires pour un peu plus de 500 000€. »

Le Val d’Oise est le deuxième département le plus dynamique en matière d’offre (+6,5%). Le prix au m2 gagne 3,1%, à 3 748€. Pour acquérir une maison (92m2 en moyenne), il faudra être doté d’un budget de 344 025€ environ (+2,5% sur un an). L’Essonne n’a pas à rougir de ses performances : l’offre s’affiche en hausse de +2,8% sur un an, pour un prix moyen de 3 420€ (+2,1%). Les maisons proposent des surfaces un peu plus grandes (96 m2) pour 329 434€ en moyenne (+4,9%).

Enfin, le marché en Seine-et-Marne est toujours prisé : si l’offre recule de 3,9% sur un an, le prix au m2 grimpe de 3,4%, toujours sur la même période. Tandis que le prix des maisons (325 324€ pour 106 m2 en moyenne) reste stable sur les douze derniers mois (+0,4%).

En première couronne, les trois départements au coude à coude

En première couronne, le Val-de-Marne affiche une forte progression des mises en vente (+7,5%) tandis qu’en moyenne, les prix affichés reculent légèrement (-1,3%) à 5 735 € du m2 sur un an. Les maisons, toujours très recherchées, disposent d’une superficie moyenne de 80m2 et sont mises sur le marché aux alentours de 457 907 €, un prix stable sur un an (-0,6%).

Les candidats à l’accession trouveront également leur bonheur dans les Hauts-de-Seine, puisque le département arrive juste derrière le Val-de-Marne en termes de volumes d’offres (+7,2%). Le prix au m2 des logements proposés à la vente oscille autour de 8 100€ (+0,3%). Dans l’individuel toutefois, les prix grimpent de 3,8%. En moyenne, les candidats à l’accession y trouveront des villas de 80m2, pour 645 782 €.

Enfin, l’activité en Seine-Saint-Denis est toujours au beau fixe puisque l’offre de logements y bondit de 5,1% sur un an. Les prix s’assagissent (-1%) et s’affichent autour des 4 575 € du m2. Les propriétaires de maisons proposent leur bien (78m2 en moyenne) au tarif de 357 088 €, un prix stable sur un an (+0,4%).

L’exception parisienne

Le marché parisien évolue à contre courant de la première et deuxième couronne puisque l’offre se contracte (-5,1% sur un an). Une rareté de l’offre qui tire les prix vers le haut… il faudra débourser environ 12 610€ du m2 (+1,7% sur un an) pour acquérir son nid douillet. En moyenne, les logements proposés dans la ville lumière affichent une superficie de 64 m2 (+2,4% sur un an).

Méthodologie Périmètre étudié : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons)

publiées entre le 01/01/2022 et le 31/03/2023

Source : données Yanport retraitées (suppression des biens pour lesquels ne sont

pas mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des

programmes neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des

erreur de saisie …)

Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux-Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface privée, Ouestfrance-immo

Calculs et analyses : réalisés par la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER