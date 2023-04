Immobilier Montereau-Fault-Yonne (77) : Réhabilitation urbaine de l’ancien Hôtel Dieu

La première pierre de la future résidence seniors « Confluence » a été posée en présence de Jean-Louis Thiériot, député de Seine-et-Marne, de Pierre Cuypers, sénateur de Seine-et-Marne, de James Cheron, maire de Montereau-fault-Yonne et Vice-président de la Région Ile-de-France, ainsi que de Sébastien Alves, Directeur Agence IDF de LP Promotion.

Préserver l’ancien Hôtel Dieu et un modèle économique

Le projet « Confluence » est né de la reconversion de l’ancien Hôtel Dieu, un site historique de Montereau-Fault-Yonne. L’enjeu pour LP Promotion, en tant que promoteur des territoires, a été de trouver un point d’équilibre entre la volonté communale de préserver l’ancien Hôtel Dieu et un modèle économique pertinent au regard des contraintes du site.

La réhabilitation engagée par le groupe LP Promotion nécessite la mise en place d’une technicité toute particulière. En effet, le projet « Confluence » présente une démarche de recyclage urbain et de réemploi d’un bâtiment ancien remarquable, garantissant un faible poids carbone de l’opération et une valorisation du patrimoine existant. Suite au désamiantage et au déplombage, les travaux consistent à réaliser un curage du bâtiment pour maintenir uniquement son enveloppe externe et conserver le caractère historique des façades. La chapelle est quant à elle maintenue et valorisée dans sa volumétrie intérieure.

« Grâce à notre forte expertise, LP Promotion a su répondre au défi architectural et économique lancé par la municipalité de Montereau-Fault-Yonne pour la réhabilitation de l’Hôtel Dieu, un bâtiment historique de la ville, précise Pierre Aoun, Directeur Général de LP Promotion. Alliant respect du patrimoine et viabilité économique, le projet « Confluence » est le fruit d’une réflexion commune entre acteurs privés et publics, pour une réhabilitation urbaine au service de la ville et de ses habitants. Cette résidence offrira aux seniors autonomes des services adaptés et sur-mesure, directement gérés par notre filiale d’exploitation et de gestion LP Services. Nous remercions la ville de Montereau-Fault-Yonne pour sa collaboration et la confiance accordée. »

Pour James Cheron, Maire de Montereau-Fault-Yonne et Vice-président de la Région Ile-de-France : « L’Hôtel Dieu est assurément un bâtiment emblématique, caractéristique et symbolique de Montereau. LP Promotion a su répondre parfaitement à la volonté de la Ville de conserver l’identité de ce patrimoine tout en lui redonnant une nouvelle fonction que nous avons conjointement définie avec le Centre Hospitalier ancien propriétaire du bien. Cet équipement futur, dont les travaux importants débutent, s’impose comme un atout supplémentaire du cœur de ville au centre des espaces et services tels que le Majestic (salle de spectacle de 1200 places), la médiathèque, le conservatoire municipal Gaston Litaize, le parc des Noues, la confluence de la Seine et de l’Yonne, la gare (1 heure de Paris) et à proximité immédiate des services de soins (hôpital et Pôle Médical Municipal de la Faïencerie). Grâce à une réhabilitation soignée, méticuleuse et attentive de la chapelle, du clocheton ainsi que la préservation de la structure du bâtiment, conjuguée à la construction d’une extension dont l’architecture respecte l’esprit initial du site, la nouvelle résidence service seniors « Confluence » répondra naturellement aux attentes légitimes des aînés qui souhaitent continuer à vivre sereinement au sein de la capitale culturelle du sud Seine-et-Marne dont la vitalité, le dynamisme et l’enthousiasme confortent son attractivité retrouvée. Une raison de plus d’être #Fiers de Montereau ! »

Favoriser le « bien-vieillir » sur la commune

Labellisée HS2® Haute Sécurité Santé, cette résidence en cœur de ville s’insère dans un tissu urbain riche côtoyant l’hôpital de Montereau-Fault-Yonne, le parc des Noues et l’EHPAD Mésanges et Hirondelles entièrement neuf. Les liens qui seront entretenus entre ces différentes entités et la résidence senior « Confluence » permettront de conforter le « bien-vieillir » sur la commune.

L’opération proposera une résidence pour personnes âgées de 126 logements, comprenant 3 T1, 112 T2 et 11 T3 répartis dans l’Hôtel Dieu réhabilité et dans un bâtiment neuf au Nord-Ouest du site. L’ancien Hôtel Dieu sera composé de 41 logements et le bâtiment neuf de 84 logements. Cette programmation fait écho aux usages précédents l’ancien Hôtel Dieu, utilisé en premier lieu comme hospice, puis comme EHPAD.

Vectrice de convivialité, la résidence proposera des espaces communs très généreux de 465 m², comprenants un accueil (avec service de boîtes à colis connectées), un espace détente et une bibliothèque, un bureau du régisseur, une cuisine collective, une cafétéria, une salle de fitness, un salon, une salle de télémédecine, un salon de beauté et une laverie. A cela s’ajoute, la chapelle réhabilitée qui offre près 142 m² de surface, dont une mezzanine avec une vue sur les anciens vitraux préservés.