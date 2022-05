Immobilier Dijon : Le Groupe François 1er réhabilite l’ancien Hôtel-Dieu en 92 appartements

Acteur de la restauration de patrimoines d’exception, le Groupe François 1er a participé à la réhabilitation de l’ancien Hôtel-Dieu de Dijon.

Restauration d’un patrimoine classé Monument Historique

Remarquable exemple d’architecture bourguignonne, l’ancien Hôtel-Dieu de Dijon a été construit au début du XVIIème siècle. Situé aux portes de l’hyper-centre, rue du Faubourg Raines, dans le quartier Monge, à 800 m du Palais des Ducs et États de Bourgogne, le bâtiment est inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques.

Elevé sur trois niveaux, il s’articule autour de plusieurs cours intérieures pavées, tels des cloîtres et d’une Chapelle. Il bénéficie d’importants éléments architecturaux caractéristiques de l’époque : toitures en tuile vernissées, vitraux, emmarchements et lucarnes en pierre de taille, bas-reliefs et porches d’entrée.

Afin de préserver la valeur patrimoniale de ce lieu unique, le Groupe François 1er s’est associé à Alain-Charles Perrot, Architecte en Chef des Monuments Historiques et membre de l’Académie des Beaux-arts. La totalité du bâti a été restauré par le Groupe François 1er dans le respect de contraintes architecturales imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, du choix des matériaux aux techniques de restauration.

92 appartements alliant valeur patrimoniale, fonctionnalité et confort

Résultat de l’opération, 92 logements, du studio au 4 pièces. Un parfait équilibre entre la valeur patrimoniale, l’intérêt des matériaux anciens, la fonctionnalité ainsi que le confort des logements.

Cet ensemble immobilier où il fait bon vivre, est situé au cœur d’un vaste projet comprenant en outre un hôtel 4 étoiles, un espace culturel et cinématographique et un écoquartier de 540 logements.

Une attention particulière portée aux éléments remarquables du bâtiment

Révisées aux endroits jugés nécessaires, les toitures vernissées ont fait l’objet d’une rénovation par des tuiles similaires aux modèles en place. Un soin particulier a été apporté aux escaliers en pierre ou aux porches d’entrée. De même, des matériaux en bois de même aspect ont été utilisés. Afin de régulariser la composition des façades et apporter de la luminosité aux logements, les lucarnes en pierre ont été restituées en toiture.

Les façades solennelles enduites à la chaux et les encadrements en pierre nettoyés ont redonné vie et splendeur au bâti, empreint de sérénité.

Des espaces extérieurs mêlant minéral et végétal

Les cours pavées ont fait l’objet d’un traitement paysager mêlant minéral et végétal. Au centre des cours, des espaces verts ont pris place, bordés par des buis préservant ainsi la vue d’ensemble sur les façades. Une couverture minérale a été privilégiée pour le reste des cours, soit des pavés et un traitement de sol ayant un aspect de sable. Les accès aux bâtiments sont piétons.

L’opération a été livrée en septembre 2021.