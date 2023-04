Immobilier Limours : Deux amies d’enfance, ouvrent leur 2e agence Stéphane Plaza immobilier

Agnès Bayen et Sabrina Djadel, amies d’enfance et directrices de l’agence Stéphane Plaza Immobilier de Orsay, s’associent à Mohamed Ouertani pour ouvrir une 2e agence à Limours.

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Limours.

Les deux directrices s’associent à Mohamed Ouertani, Conducteur de Travaux dans le BTP

Agnès Bayen et Sabrina Djadel, amies d’enfance et directrices de l’agence Stéphane Plaza Immobilier de Orsay, ouvrent leur 2e agence afin de poursuivre leur croissance et devenir un acteur incontournable du marché. Pour cette ouverture, les deux directrices s’associent à Mohamed Ouertani qui souhaitait après de nombreuses années en tant que Conducteur de Travaux dans le BTP se réorienter dans l’immobilier.

Le secteur de Limours est un secteur qu’elles affectionnent particulièrement puisque Agnès, y est née et y habite aujourd’hui avec sa famille. Sabrina et Mohamed, quant à eux, habitent à Bures-sur-Yvette depuis leur enfance et connaissent également extrêmement bien la région.

Les deux agences regroupent aujourd’hui 11 collaborateurs

Agnès Bayen et Sabrina Djadel souhaitent recruter prochainement 3 négociateurs afin de pouvoir couvrir l’intégralité de leur secteur.

L’agence Stéphane Plaza Immobilier de Limours propose comme celle d’Orsay : la recherche de biens personnalisés, estimations, transactions achat/vente, locations, home staging virtuel, photos réalisées par un photographe professionnel ainsi que l’étude de financement par un partenaire financier.