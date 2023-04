Immobilier : Yohann Fievet lance RP Green, la 1ère franchise éco-responsable

On la devine au détour d’une rue centrale d’Asnières-sur-Seine (92), même si d’extérieur, il n’y a ni enseigne lumineuse pour l’identifier ni prospectus pour la promouvoir. Installée depuis 2019, l’agence immobilière RP (pour « Résidence Principale ») a su mettre en pratique les convictions environnementales de son fondateur, Yohann Fievet, pour développer de nouvelles pratiques de travail.

Aujourd’hui, fort de cette expérience, ce passionné d’immobilier lance la 1ère franchise immobilière éco-responsable et engagée au quotidien pour l’humain et l’environnement. Baptisée RP Green, celle-ci est destinée à se développer sur tout le territoire national, mais pas que. À la clé, une démarche optimiste et bienveillante qui reconsidère point par point les différents aspects de la profession. Supports 100% recyclables, mobilités douces, économies d’énergie, actions caritatives… Autant d’initiatives positives pour servir d’exemple et élargir le mouvement.

Une agence pilote laboratoire à Asnières-sur-Seine

Véritable laboratoire grandeur nature, l’agence implantée à Asnières-sur-Seine par Yohann Fievet a su démontrer, depuis 3 ans, que de nouvelles pratiques sont possibles et qu’elles remportent l’adhésion de tous les collaborateurs ainsi que des clients, véritables parties prenantes de ce changement de cap. Les jalons sont posés pour dupliquer le modèle !

Des déplacements à pied, en trottinette ou en vélo

Chez RP Green, chaque collaborateur rejoignant l’aventure de la franchise n’a plus besoin d’utiliser de papier ni d’imprimante. Tous les documents sont signés électroniquement grâce à des outils de pointe et des liens sécurisés. Exit les prospectus également, et, s’il n’y a pas d’autre alternative pour laisser un message à un client, chaque collaborateur a la possibilité d’utiliser de jolies cartes messages sur papier français ensemencé. « Un clin d’œil sympathique pour inviter la nature dans la relation et sensibiliser notre clientèle aux questions de biodiversité », explique Yohann Fievet.

Les déplacements sont également entièrement reconsidérés. « On mise sur la marche à pied, la trottinette ou le vélo, poursuit-il. Avec notre flotte de vélos électriques français Angell mise à la disposition de nos clients, nous sommes fiers d’avoir instauré les 1ères visites immobilières à faible impact écologique, tout en garantissant un maximum de plaisir. Quoi de mieux en effet pour un futur acquéreur que de découvrir la ville en flânant, en prenant le temps de l’appréhender différemment, en allant voir les écoles, les commerçants… et tout cela sans polluer ! ».

Côté économie d’énergie, l’agence pilote d’Asnières-sur-Seine n’utilise plus d’enseigne lumineuse extérieure depuis 2020 et a su démontrer qu’il était aussi possible de retirer toutes les affichettes vitrines ainsi que les écrans lumineux fortement consommateurs d’énergie.

« Nous sommes précurseurs sur ce sujet, poursuit Yohann Fievet. Nous avons créé les 1ères bannières en coton bio tissé et confectionné en France, 100% éco- responsables et recyclables, remplaçant les habituels panneaux pétrosourcés. Nous les avons développées avec des partenaires du Nord de la France spécialistes, du lin et du coton bio ».

Des petits gestes et des idées créatives qui comptent aussi pour la planète

Ces attentions se poursuivent également à l’accueil de chaque client qui se voit remettre une sélection de cadeaux de bienvenue pour participer à l’expérience : pot de miel bio et local, Tote Bags en lin 100% français, crayons à planter, sachets de graines mellifères à planter… Jusqu’à la balconnière entièrement recyclée offerte à la signature et fleurie par les fleuristes locaux pour végétaliser l’habitat de la ville.

Côté déco, un mur végétal qui s’illumine à la tombée de la nuit. Grâce à l’astucieux procédé de la luminescence végétale, un concept unique entre art et botanique, un sérum nutritif, sans modification génétique, est naturellement absorbé par capillarité par les plantes.

Élargir le mouvement

Autant d’initiatives positives qui montrent qu’il est possible de transformer les pratiques sur le secteur de l’immobilier en réduisant autant que possible en empreinte carbone, en remettant la responsabilité de l’humain au centre de chacune de ses actions et en compensant l’empreinte de son activité par des initiatives positives dans un maximum de domaines.

Développer l’immobilier vert, en alternative à l’immobilier traditionnel, telle est l’ambition de Yohann Fievet, qui souhaite « faire des petits » et servir d’exemple pour d’autres réseaux, d’autres secteurs d’activité pourquoi pas !

Une activité qui laisse une empreinte

En matière de consommation d’énergie, le constat est là. Enseignes lumineuses, vitrines et panneaux allumés 24h/24 font partie de « l’environnement » quotidien des agences immobilières.

Il en va de même pour la question des déplacements, car si l’on compte le nombre de km parcourus en voiture par chaque négociateur par agence pour ses repérages et ses rendez-vous clients, l’activité génère une consommation non négligeable de carburant et d’émissions de CO2.

Côté production de papier, une agence immobilière dépense en moyenne 500 000 à 1 million de prospectus et catalogues chaque année. S’ajoutent à cela tous les papiers relatifs à la vente (estimations -mandats – documents annexes – compromis, etc) qui, multipliés par le nombre d’agences, représentent des quantités astronomiques de papier, engendrant la destruction de millions d’arbres. Enfin, la plupart des panneaux de ventes en plastique disposés chez les clients se détériorent et ne sont pas récupérés après la vente. Ils finissent à la poubelle et ne sont pas recyclés.