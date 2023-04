La villa « Les Bolovens », le lieu de la célèbre scène du baiser final entre Grace Kelly et Cary Grant dans le film « La main au Collet » d’Alfred Hitchcock a été vendue 3,6 millions d’euros.

« Les Bolovens », la sublime villa qui a accueilli le tournage du film « La main au Collet » du réalisateur britannique Alfred Hitchcock, avec Grace Kelly et Cary Grant a été vendu par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty au prix de 3,6 millions € (prix demandé), à des clients californiens, qui sont passionnés de jardinage (bien avec 5 000 m² de terrain) et ont revu le film à plusieurs reprises avant de venir. La villa est en vente depuis 1 mois.

Un écrin pour deux stars

« Les Bolovens » fait partie des lieux qui ont accueilli ces deux têtes d’affiche de légende et l’intrigue de ce thriller romantique qui a reçu l’Oscar de la meilleure photographie en 1956 et a été nommé dans la catégorie « meilleurs décors ». Cette même année 1956 marque l’union de Grace Kelly avec le prince Rainier III de Monaco, un an après leur première rencontre au festival de Cannes.

La villa Les Bolovens, située à Saint-Jeannet, à 20 kilomètres de Nice, est, entre autres, le lieu de la célèbre scène du baiser final entre Grace Kelly et Cary Grant. Toutes les scènes extérieures ont été tournées sur place et l’intérieur de la bâtisse a été intégralement reproduit à l’identique pour que le reste du tournage soit réalisé en studio.