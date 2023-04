Récemment nommé président du réseau immobilier de luxe Engel & Völkers France, Alexis Caquet parle développement et état du marché au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Vous nous présentez le réseau immobilier Engel & Völkers ?

Alexis Caquet : C’est un réseau spécialisé dans l’immobilier de luxe qui a démarré en Allemagne en 1977, puis a été développé en Europe et dans le monde entier. Notre spécificité est le développement de la culture internationale. Au bout de quarante-cinq ans, Engel & Völkers, c’est pratiquement 1 000 agences dans 30 pays, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre situation en France ?

Alexis Caquet : Le point de départ de notre développement en France, il y a sept ans, s’est fait au travers d’une franchise – comme dans les autres pays européens. Puis la franchise a été rachetée par le groupe pour se développer en nom propre, en ouvrant un market center (sorte de lieu de coworking) rue de Berry, dans le 8e arrondissement parisien. Aujourd’hui, nous avons 12 équipes spécialisées dans un arrondissement défini. Notre volonté c’est le développement de Paris ainsi que la Côte d’Azur où nous sommes déjà implantés sur tout le littoral (Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez).

Mon Podcast Immo : Vos objectifs de développement sont-ils pertinents dans le contexte de ralentissement actuel ?

Alexis Caquet : Nous pensons que c’est justement dans des périodes où l’on se pose des questions qu’il faut bouger. Notre volonté c’est d’être proactifs sur le marché du luxe avec la volonté d’accompagner nos clients avec des services supplémentaires et de plus en plus précis : implantation à Bordeaux et Lyon, création de la franchise Engel & Völkers au second semestre, amplification du service de location saisonnière, développement de notre portefeuille de gestion, création d’un département bureaux et commerces, etc.

Mon Podcast Immo : Vous nous parlez de vos résultats en termes de chiffre d’affaires et de transactions ?

Alexis Caquet : Notre développement est marqué par une croissance constante de nos résultats, contre toute attente. Cette culture de l’international, qui est notre ADN, nous permet d’avoir une sollicitation d’une clientèle étrangère beaucoup plus forte, qui croît de l’ordre de 30 % chaque semestre. Et ce qui est propre à Engel & Völkers, c’est le système de « referrals », c’est-à-dire qu’un acquéreur, où qu’il soit dans le monde, peut solliciter son conseiller lorsqu’il souhaite développer ses acquis dans d’autres pays. C’est ainsi que nous avons augmenté nos résultats de 80 % grâce à la clientèle étrangère qui vient acheter sur la Côte d’Azur.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre analyse du marché du luxe aujourd’hui ?

Alexis Caquet : Je regrette qu’on ait toujours une vision globale du marché. Quand on met en perspective la baisse des prix à Paris avec l’augmentation des prix depuis une dizaine d’années, cela ne représente pas grand-chose. Chez Engel & Völkers, nous ne ressentons pas du tout ce phénomène de crise, dans un marché où la demande est supérieure à l’offre et où les biens exceptionnels se font rares. En résumé, malgré une année 2023 un peu mouvementée, je reste assez optimisme sur l’évolution du marché en 2024, notamment avec la tenue des Jeux olympiques.