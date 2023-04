Pros de l’immo : Venez explorer les techniques appliquées par les sportifs de haut niveau pour de meilleures performances

Crise économique, inflation, explosion des coûts de l’énergie, conflit russo-ukrainien, secteur bancaire fragilisé suite à la faillite de la SVB aux États-Unis, problèmes de recrutement… Les sources d’incertitude se multiplient. Le secteur de l’immobilier n’est pas épargné : entre la hausse des taux d’intérêt, les difficultés à emprunter rencontrées par les acquéreurs, l’arrivée sur le marché des passoires thermiques, une baisse des prix qui va se situer entre 5 et 10 % en 2023… Comment garder le moral et surtout un mental de guerrier ?

Julien Raffin, fondateur du réseau d’agences immobilières et de conseillers indépendants Groupe C2i, vous propose une journée de séminaires à Nîmes le 8 juin dans la salle spectacle du cinéma CGR de Nîmes. Au programme : un plateau de 9 invités extraordinaires qui vont permettre de dépoussiérer le monde de l’immobilier et de l’entrepreneuriat. Avec, à la clé, un maximum de valeur apportée et un gros boost de motivation.

Event’Immo est né en juin 2020 à Nîmes

Ce séminaire a très vite rencontré du succès auprès des entrepreneurs, mandataires, conseillers et agents immobiliers. Cette année aura donc lieu la 4e édition de cet événement. En 2020, 120 conseillers de 38 réseaux et agences différentes, venant de la France entière, ont répondu présent. En 2021, malgré la crise sanitaire, ils étaient 210. En 2022, plus de 300 personnes ont participé. En 2023, ce sont plus de 400 personnes qui sont attendues.

« Event’Immo est un booster de motivation, un séminaire “nouvelle génération”, qui a été spécialement conçu pour aider les participants à doubler, voire tripler, leur chiffre d’affaires, car il n’y a aucune limite : les seules barrières qui existent sont celles de notre esprit« , précise Julien Raffin.

Toutes les clés pour réussir, même dans un contexte de crise

Durant une journée, les participants à l’Event’Immo vont découvrir comment exploser leurs croyances limitantes et se forger un mental de guerrier. Car peu importe le contexte, il faut toujours oser, innover et se réinventer. La période propice n’existe pas en soi, ce qui compte, c’est de mettre en œuvre des actions quotidiennes pour atteindre ses objectifs.

Pour reprendre les mots de H.H. Stevenson, professeur émérite de la Sarofim-Rock Baker Foundation à l’Université Harvard, le véritable entrepreneur “profite d’une occasion, en faisant appel à des ressources plus vastes que celles qu’il possède déjà”.

Explorer les techniques appliquées par des sportifs de haut niveau

Comme les entrepreneurs, les athlètes doivent développer un état d’esprit et appliquer des solutions puissantes pour atteindre la réussite.

Durant l’Event’Immo, ils seront donc sur scène aux côtés d’entrepreneurs, formateurs, coachs, conférenciers et top conseillers pour partager, de façon concrète, les secrets de leur réussite. Cette approche atypique est à l’image de la vision de l’immobilier que Julien Raffin a déjà mis en pratique en créant le Groupe C2i. Dans ce réseau d’agences immobilières et de conseillers indépendants, Julien Raffin les pousse comme des chefs d’entreprise à la tête de leur propre business.

« Je ne me positionne pas comme un “patron”, mais comme un “leader” qui aide les conseillers à se dépasser en permanence ! En apprenant à mieux se connaître, ils s’améliorent plus efficacement« , poursuit Julien Raffin.

Des sportifs célèbres chaque année

Event’Immo a déjà accueilli des personnalités hors normes telles que Yannick Agnel (double champion olympique et double champion du monde de natation), Sydney Govou (ancien footballeur en équipe de France), Vincent Lecamus (expert du marketing immobilier), Sébastien Tedesco (coach immobilier et auteur du livre L’Extinction), Romain Cartier (agent immobilier coach, formateur et consultant M6), Olivier Guerre (formateur et coach), Philippe Croizon (ancien ouvrier devenu athlète après avoir perdu tous ses membres à la suite d’un accident), Hapsatou Sy (figure féminine du monde de l’entrepreneuriat français), David Laroche (coach et conférencier mondialement reconnu), Djibril Cissé (ancien footballeur professionnel devenu consultant dans les médias), etc.