Immobilier Issy-les-Moulineaux : Tendoors ouvre une nouvelle maison en coliving 

Tendoors a rénové une ancienne maison des années 30 et ouvre le 1er mai un nouveau coliving de 12 chambres et plus de 340 m² à Issy-les-Moulineaux.

Tendoors, opérateur de coliving depuis 2009, déjà implanté à Paris et sa 1ère couronne, à Lille, Bordeaux et bientôt Nantes ouvre le 1er mai d’une nouvelle maison en coliving de 12 chambres et plus de 340 m² à Issy-les-Moulineaux. Située dans un quartier dynamique et agréable de la ville, cette maison ancienne des année 30, entièrement rénovée après 1 an de travaux, offre un cadre de vie idéal, à 400 mètres du tramway T2 et à moins de 10 minutes à pied de la ligne 12 du métro. Implantée dans un quartier agréable, cette grande maison avec jardin est située à proximité immédiate des grandes entreprises du quartier Val de Seine. L’objectif : offrir un logement convivial et qualitatif aux jeunes actifs qui travaillent à Issy-les-Moulineaux.

Des espaces pour favoriser les échanges et les rencontres entre les colivers

« Cette maison à Issy-les-Moulineaux devrait en effet permettre à de jeunes actifs d’habiter dans une maison de caractère, avec un jardin et des espaces généreux, à deux pas de leur lieu de travail », explique Philippe Preulier, Directeur de Tendoors.

Chaque chambre, de 11 à 21 m², meublée et décorée par un architecte d’intérieur, dispose d’un espace bureau et d’une salle de bain privative pour conjuguer confort et intimité. Les espaces communs de près de 150 m² offrent une cuisine équipée, une salle à manger, une véranda et une salle de détente avec baby-foot pour favoriser les échanges et les rencontres entre les colivers. On retrouve également un home cinéma et une buanderie en sous-sol, un garage à vélos, et bien sûr un jardin et une terrasse qui totalisent une surface de 300 m².

« L’un des avantages du coliving est que tout est fait pour partager des moments de convivialité tout en préservant son intimité. Nos maisons deviennent à la fois des lieux où on vit, on télétravaille, on se détend et on partage. Emergent ainsi dans chacune d’elle des communautés soudées où le lien social est primordial », explique Philippe Preulier.

De nombreuses prestations pour faciliter la vie des colivers

En outre, les services mis en place permettent une installation rapide : accès à internet haut débit, assurance, ménage hebdomadaire, et même abonnement aux plateformes de streaming.

« Notre maison en coliving a été pensée pour répondre aux besoins des jeunes actifs mais aussi des entreprises qui cherchent à loger leurs salariés de manière pratique et conviviale dans un lieu de résidence de qualité », conclut Philippe Preulier.

Source : Tendoors