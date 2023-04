Val d’Isère : Chalet en pierre de pays avec vue sur les massifs de Bellevarde et de Solaise

Une perle rare à Val d’Isère : ce chalet en pierre magnifiquement rénové et réalisé par le célèbre architecte local JM Villot, est à vendre.

Le chalet orienté plein sud bénéficie d’une situation paisible et ensoleillée dans le hameau exclusif du Crêt avec une vue imprenable sur les massifs de Bellevarde et de Solaise.

Les remontées mécaniques en quelques minutes

A seulement un kilomètre des boutiques du centre de Val d’Isère, la propriété est idéalement située dans une rue résidentielle à quelques pas de l’arrêt de bus Le Crêt, vous permettant de laisser la voiture à la maison et d’utiliser la navette gratuite de la ligne rouge bus lorsque vous vous rendez en ville pour des séances d’après-ski ou un dîner dans l’un des nombreux restaurants de la station.

La remontée mécanique la plus proche du chalet est le Bellevarde Express que vous pouvez rejoindre en voiture ou en navette en quelques minutes. Un supermarché pratique se trouve juste en face du chalet et si vous cherchez à prendre un verre ou à manger un peu plus près de chez vous, le restaurant à tapas local et le bar-salon Le Hibou se trouvent à quelques pas.

Un chalet alpin traditionnel d’une surface habitable de 269 m²

Magnifiquement rénové dans un style contemporain avec l’ajout d’une toute nouvelle extension, ce chalet alpin traditionnel comprend une surface habitable de 269 m² répartis sur trois étages. Orienté plein sud pour un ensoleillement maximal, le chalet est construit en pierre de pays avec un toit à pignon et plusieurs espaces de vie extérieurs dont une grande terrasse sur le toit.

L’entrée principale du chalet se situe au rez-de-chaussée où vous trouverez une vaste suite parentale avec un dressing, une salle de bain attenante et une terrasse privative de 11 m². Également à cet étage se trouve un spa privé qui s’ouvre sur une deuxième terrasse de 11 m² avec une piscine jacuzzi extérieure.

Une terrasse de 22 m² avec vue sur les montagnes

Des escaliers mènent au premier étage où vous trouverez l’espace de vie principal du chalet qui comprend un salon spacieux s’ouvrant sur un balcon, une cuisine américaine et une salle à manger formelle avec accès à une terrasse de 22 m² avec vue sur les montagnes. Adjacent au salon se trouve un grand dortoir avec une salle de bain attenante, idéal pour accueillir les plus jeunes.

Le deuxième étage du chalet comprend trois chambres doubles aux dimensions généreuses, chacune disposant d’une salle de bain attenante. Vendu avec un local à skis et une buanderie, le chalet dispose également d’un garage double tandis qu’un parking supplémentaire est disponible sur le terrain.

Son prix : 8 425 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.athenaadvisers.com.