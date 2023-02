Val d’Isère : Luxueux duplex dans une résidence neuve livrée en 2025

Cet appartement lumineux en duplex, aux 4ème et 5ème étages, d’une résidence neuve à Val d’Isère, « L’Ecrin », bientôt construite, est à vendre.

Un appartement grand luxe de 133 m²

Le duplex, orienté sud-est, disposera d’une surface de 133,48 m² habitables et d’un balcon de 17 m². Rendant hommage à l’architecture typique du patrimoine local, l’appartement sera construit avec une réflexion poussée sur le choix de chacun des matériaux : pierres locales, mélèze et lauze seront utilisés.

Les futurs propriétaires pourront personnaliser le bien afin de lui donner une ambiance alpine traditionnelle ou plus contemporaine.

Vendu entièrement équipé, l’appartement sera prêt à être utilisé ou à générer des revenus locatifs dès sa livraison.

Des vues éblouissantes sur le Solaise, le Fornet et le Col de l’Iseran

Lumineux, le duplex est doté de baies vitrées et d’un balcon pour profiter des vues éblouissantes sur le Solaise, le Fornet et le Col de l’Iseran. L’usage d’une double hauteur offre une luminosité exceptionnelle et une belle respiration intérieure. Casier à skis, cave et parking sont inclus.

S’inspirant du paysage alpin, L’Ecrin disposera d’élégants espaces communs, dont une réception inspirée d’un igloo. Quelles que soient les envies après une belle journée sur les pistes, détente ou de maintien en forme, L’Ecrin proposera un magnifique espace bien-être doté d’un splendide spa mais également d’une belle salle de sport.

Un des rares biens neufs à vendre dans cette station prisée

Au cœur d’une station de ski authentique à la culture d’après-ski renommée, cet ensemble très attendu de 23 appartements de 2 à 6 chambres est l’un des rares lancements immobiliers neufs dans le centre de Val d’Isère durant cette saison de ski. La résidence offrira un cadre d’exception et possèdera un joli espace avec piscine et sauna.

Créé par un promoteur expérimenté, l’ensemble jouit d’un emplacement unique dans le charmant centre du village, permettant d’être à la fois à quelques minutes des remontées mécaniques, à proximité du centre et de jouir de vues incroyables.

Val d’Isère : station huppée et réputée

Dans une vallée entourée par le parc national protégé de la Vanoise, Val d’Isère est l’une des stations les plus emblématiques des Alpes. Avec un espace limité pour les biens neufs et des réglementations strictes en matière de construction, cette station compte très peu de programmes neufs. Et, puisque la demande immobilière à Val d’Isère est supérieure à l’offre, c’est une opportunité d’investissement à ne pas manquer pour les investisseurs et amateurs de « grand ski ».

Son prix : 4,36 millions d’euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.athenaadvisers.com.