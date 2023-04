Immobilier : Quels avantages pour les solutions de cautionnement ?

La principale préoccupation des propriétaires est de s’assurer d’être payés et la caution locative est leur meilleur choix pour mettre en location leur bien immobilier. Il est important de ne pas confondre la caution locative avec le dépôt de garantie. Bien que la question « combien de mois de caution pour une location ? » soit courante, cela fait en réalité référence au nombre de mois de loyer que le locataire doit verser au propriétaire lors de la prise de possession du logement.

Dépôt de garantie/caution locative : Quelle différence ?

Le dépôt de garantie est utilisé pour couvrir d’éventuels dommages constatés lors de la sortie du locataire. La caution locative est conçue pour garantir le paiement des dettes locatives (loyers, charges et travaux de réparation) pendant toute la durée du bail en cas de défaillance du locataire.

Par conséquent, la qualité de la caution locative présentée au propriétaire peut grandement influencer son choix. Quels avantages y a-t-il à opter pour une solution de cautionnement en ligne ? Garantme, plateforme SaaS dédiée aux professionnels de l’immobilier qui facilite et sécurise les processus de gestion locative créé par Thomas Reynaud et Emile Karam, décrypte.

Une garantie de loyer : à quoi ça sert ?

Il est possible pour un locataire de recourir à une personne ou à une société de son entourage, ainsi qu’à un organisme spécialisé, pour obtenir une caution locative garantissant les loyers. Cependant, le critère le plus important pour le bailleur sera la solvabilité du garant. Ainsi, une personne physique devra démontrer qu’elle dispose de ressources suffisantes, tandis qu’un organisme de garantie pourra plus facilement attester de sa capacité financière.

Un acte de cautionnement: une responsabilité pour le garant

Le fait de fournir une caution immobilière pour une location engage légalement le garant. En vertu de cet acte de cautionnement, le signataire peut être poursuivi par le bailleur pour régler les dettes de loyer, mais seulement dans les limites prévues par l’engagement contractuel.

Un garant protégé

Le garant peut déterminer le montant maximal de la dette pour laquelle il se porte caution, ainsi que la durée pendant laquelle cet engagement est en vigueur. De cette manière, il peut limiter son niveau de risque. Cependant, s’il ne fixe pas ces limites dans la caution locative qu’il signe, le bailleur aura le droit de le poursuivre en justice pour l’ensemble des dettes du locataire, pendant toute la durée du bail et ses renouvellements.

Une caution pour tous les budgets

Dans certaines situations, les revenus du locataire peuvent être juste suffisants pour couvrir le loyer. Dans ce cas, la moindre difficulté financière peut affecter sa capacité à payer son loyer. La caution locative peut alors rassurer le propriétaire qui hésite à louer dans ces conditions.

La caution locative est donc rassurante pour les bailleurs dans le cadre de locations considérées comme « à risque ». Elle permet aux locataires dont la situation financière est précaire ou incertaine d’accéder à la location. En cas de non-paiement, le bailleur peut récupérer les sommes dues grâce à cette caution. Dans cette situation, les deux parties bénéficient d’un avantage.

Une caution pour la location meublée

Dans le cadre d’une location meublée, fournir une caution locative est particulièrement avantageux pour le locataire. En effet, cette caution garantit toutes les dettes locatives, y compris celles liées aux biens et équipements mis à disposition du locataire par le bailleur.

