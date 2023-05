Crédit immobilier : La remontée des taux de la BCE de 0,25 point ne sera pas sans impact sur ceux du crédit immobilier

Une nouvelle fois, la BCE a décidé de procéder à une hausse de ses taux directeurs de 0,25 point, une remontée moins élevée que les 5 dernières hausses, de 0,75 ou 0,5 point, pratiquées ces derniers mois.

Ainsi, l’Institution semble lever le pied sur sa politique de resserrement monétaire, sans toutefois donner de la visibilité sur la fin de celle-ci, notamment au regard de l’inflation qui reste à des niveaux élevés.

Une hausse des taux directeurs de 0,25 point, non sans impact sur les taux de crédit immobilier

Dans un contexte compliqué pour les emprunteurs depuis l’été 2022, les taux de crédits risquent d’être encore impactés à plusieurs niveaux par la politique monétaire de la BCE.

« Le taux de refinancement de la BCE est de retour à son niveau de 2007, à 3,75 %, à un moment où les taux de crédit atteignaient en moyenne 4 % sur 20 ans ! Tant qu’ils augmentent il est compliqué pour les banques de rentabiliser les crédits qu’elles accordent sans augmenter à leur tour les taux de crédits », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

« En outre, avec la hausse du taux de dépôt à 3,25 %, taux auquel les banques sont rémunérées lorsqu’elles placent leur argent à la BCE au lieu de le prêter, les banques sont moins incitées à prêter : en effet alors que pour les banques, placer sans risque leurs réserves à la BCE représentait un cout pour elles lorsque les taux étaient négatifs, désormais cela leur rapporte de l’argent, ce qui pourrait les conduire à privilégier davantage les dépôts auprès de l’Institution », complète Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Des hausses de taux de crédit en mai, de 0,10 à 0,30 point : vers des taux à 4 % qui vont devenir la norme

Dans le sillage des taux d’usure qui viennent de dépasser le seuil symbolique de 4,5 % pour les prêts sur 20 ans et plus, en mai, les taux de crédits poursuivent leur ascension avec des hausses de taux allant de 0,10 à 0,30 point.

« La plupart des barèmes affichent désormais des taux supérieurs à 3 % sur toutes les durées, et l’on voit même de plus en plus de taux à 4 % ou plus sur 20 ans ou 25 ans. Même si pour l’instant, ces taux ne sont pas applicables à cause des taux d’usure et restent une exception, ils vont devenir la norme cet été », complète Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Les taux de crédit atteignent ainsi en moyenne en mai 3,1 % sur 15 ans, 3,3 % sur 20 ans et 3,5 % sur 25 ans.

Source : Vousfinancer