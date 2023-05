Viager : Corinne Bossé Renard et Nicolas Renard ouvrent leur 1ère agence à Angoulême

Viagimmo ouvre une 30e agence. Elle sera dirigée par Corinne Bossé Renard et Nicolas Renard qui forment également un couple à la ville.

Créé en 2017 aux Sables-d’Olonne, Viagimmo, premier réseau de franchises spécialisé dans la vente en viager, démembrement et dans la gestion viagère, poursuit son développement et ouvre une nouvelle agence à Angoulême. La 30e agence du Réseau est dirigée par Corinne Bossé Renard et Nicolas Renard qui forment également un couple à la ville.

Le viager, complément de retraite

Angoumoisine et diplômée d’une maîtrise de Droit, Corinne Bossé Renard, a fait toute sa carrière dans la fonction publique avant de se reconvertir en tant que viagériste. Nicolas Renard a quant à lui travaillé durant 25 ans dans le conseil patrimonial. Souhaitant tous les deux se recentrer sur l’humain et conscients de la fragilité de notre système de retraite, le viager leur est alors apparu comme une évidence.

« Alors que la question du pouvoir d’achat et les difficultés d’accès à la propriété sont au cœur des débats, le viager apporte une réponse aux problématiques actuelles. Par ailleurs et contrairement aux idées reçues, il s’agit d’un contrat équilibré, car le viager permet d’un côté aux seniors d’améliorer leur quotidien en percevant des revenus supplémentaires et de l’autre, aux acquéreurs de se constituer un patrimoine immobilier », observe Nicolas Renard.

Démocratiser le viager

« Notre rôle de viagériste va au-delà de cette double mission, souligne Corinne Bossé Renard, il est urgent et nécessaire de démocratiser le viager. Ses avantages restent encore flous pour de nombreuses personnes qui n’ont pas pleinement conscience de l’intérêt sociétal d’un tel dispositif, tant du côté du vendeur que de l’acquéreur. »