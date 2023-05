Assurance habitation : Quel est le classement des villes et des régions les moins chères ?

La néo-assurance Acheel dévoile les villes et les régions dans lesquelles l’assurance habitation est la moins chère et fait ressortir les disparités de pouvoir d’achat selon la répartition géographique et territoriale en France.

Les tarifs des primes d’assurances sont calculés selon de nombreux critères : typologie du logement (maison ou appartement), valeur des biens assurés (mobiliers et biens de valeur), présence d’un espace extérieur et de dépendances, montant de la franchise, options souscrites… Cependant, sur un même type de profil de bien et de couverture choisie, la prime d’assurance peut varier du simple au double selon la localisation du logement, et son exposition aux risques. Plus elle sera forte et plus les tarifs seront élevés.

Les principaux facteurs de risques pris en compte par les assureurs pour le calcul des primes sont les aléas climatiques, les incendies et catastrophes naturelles, la fréquence des actes de vandalisme, les vols et cambriolages.

Il convient ici de noter que ces risques ont considérablement augmenté en 2022 : le ministère de l’intérieur dénombre 211 800 cambriolages en 2022 soit une hausse de 11% par rapport à 2021.

Classement des 20 villes de plus de 100 000 habitants les moins chères en France pour l’assurance habitation

Ainsi, la prime d’assurance sera plus importante si la région ou la ville est sont souvent touchés par des inondations ou des incendies et victimes de cambriolages ou d’actes de vandalisme. Ainsi, force est de constater qu’en ville, le risque de vol et de vandalisme sera plus important que dans les petites agglomérations, et de fait, le prix de l’assurance habitation sera plus élevé dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon.

Rennes, Brest et Angers : Les villes les moins chères où s’assurer

La ville de plus de 100 000 habitants où il revient le moins cher de s’assurer est Rennes où la prime moyenne annuelle est de 65,66€, suivie de près par Brest avec une prime moyenne annuelle de 67,14€ et Angers avec une prime moyenne annuelle de 67,25€. On retrouve également dans le TOP 5 Tours (71,44€) et Le Mans (73,48€/ an) En milieu de classement figurent Orléans, Nantes et Metz avec des primes moyennes annuelles de 78,12€, 78,62€ et 79,23€ par an. Clermont-Ferrand, Le Havre et Reims et Grenoble ferment le classement avec des primes respectives de 84,65€, 85,04€, 85,44€ et 87,78€.

S’assurer à Paris coûte plus du double qu’à Angers

Sans surprise, sur les 10 plus grandes villes françaises en termes de population, seule Nantes figure dans le classement des 20 villes de plus de 100 000 habitants où l’assurance habitation est la moins chère. Il est donc plus intéressant d’être assuré dans ces grandes villes que dans les 10 premières métropoles françaises où les montants d’assurance habitation sont plus onéreux. À titre indicatif, la prime annuelle moyenne à Paris est de 126,42€, soit plus du double d’Angers.

Bretagne, Pays de Loire et Normandie : les régions les moins chères où s’assurer

L’étude des primes d’assurance sur les 13 régions françaises, pour les appartements d’une surface inférieure ou égale à 50m² et pour les maisons d’une surface inférieure ou égale à 100m² révèle, que même si le tarif varie en fonction du type de bien et est plus élevé pour une maison que pour un appartement, de fortes disparités ressortent au global d’une région à l’autre avec un écart de 71% entre la région île de France (la plus onéreuse) et la région Bretagne (la moins onéreuse) pour les appartements et de 49% pour les maisons, écart assez conséquent pour souligner que le pouvoir d’achat est davantage impacté dans certaines régions par rapport à d’autres.

La région où le coût de l’assurance habitation est le moins cher pour les maisons et appartements est la Bretagne avec une prime moyenne de 56,58€ pour les appartements et de 105,86€ pour les maisons, suivie par les Pays de la Loire avec une prime moyenne mensuelle de 61,24€ pour un appartement et de 112,95€ pour une maison. La Normandie arrive en troisième position pour les maisons avec une prime de 123,34€ et en quatrième position pour les appartements avec une prime moyenne de 65,91€. En effet, ce sont les régions qui dénombrent le moins de sinistres liés aux phénomènes climatiques ou à la criminalité.

Occitanie, Provence Alpes Côtes d’Azur et Île-de-France ferment le classement

Les régions Occitanie, Provence Alpes Côtes d’Azur et Île-de-France clôturent le classement pour les appartements et les maisons avec les primes d’assurances les plus élevées pour les maisons et les appartements en raison d’actes de vandalisme et de cambriolages en hausse, mais également pour la région Occitanie et PACA d’une augmentation des catastrophes climatiques.

*L’étude est basée sur un échantillon de 80 000 contrats d’assurance MRH (mutlirisques habitation).

Source : Acheel