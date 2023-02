Une assurance habitation est-elle obligatoire lors de la souscription d’un prêt immobilier ?

Devenir propriétaire est le rêve de plus de 7 français sur 10*. Ce chiffre montre l’importance de la pierre dans l’imaginaire des français. Toutefois, acheter sa résidence principale implique de s’endetter pendant la majeure partie de sa vie active. Il est donc indispensable de connaître l’essentiel avant de se lancer.

Acheter sa résidence principale se déroule en plusieurs temps. Avant toute chose, on consulte sa banque pour connaître sa capacité d’emprunt. Le montant annoncé par la banque permet de savoir l’argent dont on peut disposer, mais ce montant est purement indicatif et ne vaut pas promesse d’obtention du crédit.

Arrive ensuite la phase de la recherche. On épluche les petites annonces, on contacte les agences et on essaie de trouver le coup de cœur qui donnera envie de passer à l’acte. Dès que c’est le cas, vous pouvez contacter votre banque pour lui demander de vous octroyer un crédit.

En se basant sur vos revenus, sur votre apport et sur le prix du bien, la banque va formuler une offre de prêt. Attention : entre le moment où vous faites l’évaluation de la capacité d’emprunt et celui où vous demandez un crédit, la situation peut évoluer au niveau du taux d’usure, des taux d’intérêts ou de votre situation personnelle.

Quelles sont les obligations lors de la souscription du prêt immobilier ?

La banque fournit une liste de documents à lui remettre pour établir le dossier de financement. Cela va des bulletins de salaires aux fiches d’imposition en passant par les traditionnels justificatifs d’identité. Rassemblez tous les documents et envoyez-les au plus vite à votre banquier. N’hésitez pas à faire la demande de financement auprès de plusieurs banques pour faire jouer la concurrence.

La banque doit vous soumettre sa réponse dans les 10 jours suivant réception du dossier. Si votre dossier est accepté, la banque va proposer un prêt qui inclut une assurance pour le crédit immobilier, qui permet de couvrir le risque en cas d’impayés ou de décès.

Une fois obtenu votre crédit, vous pouvez effectuer le transfert de fonds en passant par un notaire et devenir enfin propriétaire du bien de vos rêves ! Il n’y a aucune obligation de simuler un devis et d’obtenir une assurance pour votre bien immobilier.

Mais alors, qu’en est-il de l’assurance habitation ?

Détenir une assurance habitation est obligatoire pour les locataires qui doivent disposer d’une assurance le jour de l’obtention des clés. Mais cette assurance n’est pas obligatoire pour les propriétaires ! Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une assurance habitation le jour où on entre en possession de son bien et encore moins avant de l’acheter.

Toutefois, même si cette assurance est facultative, elle reste indispensable pour couvrir les risques de la vie et les accidents domestiques. Avez-vous envie de passer à côté d’une indemnisation si votre maison, pour laquelle vous avez effectué un crédit sur 25 ans, part en fumée, tout ça pour quelques euros d’économies par mois ?

En conclusion

Devenir propriétaire, c’est non seulement le rêve d’une vie, c’est également la liberté de jouir de son bien comme on l’entends. Mais à part quelques formalismes à respecter pour obtenir un crédit bancaire, le processus pour devenir propriétaire est assez simple.

Cependant, vous l’aurez compris, même si personne ne vous demandera de montrer de justificatif d’assurance habitation pour devenir propriétaire, il convient de disposer de cette assurance dès lors que l’on entre en possession du bien, pour éviter tout problème par la suite et vivre l’esprit tranquille.

*selon une étude réalisée en 2019 par Harris Interactive pour les Notaires de France.