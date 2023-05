Coliving Alfortville : La Casa ouvre sa 1ère colocation pour personnes âgées

La Casa ouvre sa première Grande Casa pour personnes âgées autonomes souhaitant vivre en communauté et profiter de leur retraite dans un environnement festif et épanouissant.

Spécialiste de l’habitat partagé auprès des jeunes actifs, La Casa répond à un besoin social que le logement classique ne satisfait plus : proposer de nouveaux modes de vie grâce à un habitat durable, porteur de lien social.

Un habitat partagé parfaitement adapté aux personnes âgées autonomes

Avec 30 maisons rassemblant plus de 400 colocataires, La Casa poursuit son développement et devient l’un des premiers acteurs du coliving à penser une offre dédiée aux personnes âgées.

A travers l’ouverture de sa première Grande Casa, elle propose désormais un habitat partagé parfaitement adapté à leurs besoins, tout en préservant leur indépendance. Située dans le centre-ville d’Alfortville (94), cette propriété de 400 m² vient d’accueillir ses deux premiers habitants.

Les besoins en habitat partagé sont colossaux

Alors que 80% des Français affirment ne pas souhaiter vivre en maison de retraite, cette nouvelle offre résidentielle se présente comme une solution alternative favorisant l’autonomie des personnes âgées, le lien social et leur maintien à domicile. En effet, premiers touchés par la solitude et le sentiment d’isolement – 50% des plus de 75 ans n’ont plus de réseau amical actif – ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter vivre entourés. Or, la France compte actuellement seulement 5 000 places en habitat partagé… Les besoins étant estimés à 150 000 places d’ici à 2030.

« Nous nous réjouissons de participer activement à cette nécessaire transition du logement pour s’adapter aux évolutions sociétales. L’ouverture de cette première Grande Casa à destination des personnes âgées va renforcer la notion de vivre ensemble. Nous allons les accompagner dans une nouvelle étape de leur vie, synonyme de convivialité, de liberté et de sérénité. L’objectif est avant tout de leur permettre de conserver leur indépendance, tout en profitant des avantages de la vie en communauté. Une deuxième Grande Casa, située à Rosny-sous-Bois (93), ouvrira ses portes au cours de l’été 2023 et nous prévoyons de continuer à déployer cette offre en banlieue parisienne mais également en région », explique Victor Augais, fondateur et CEO de La Casa.

Une maison partagée pour vivre chez soi sans être seul

La Grande Casa est un lieu de vie pensé pour ses habitants. En effet, toutes les conditions sont réunies pour créer une communauté positive, en ayant la possibilité de « vivre chez soi, sans être seul ».

Pour cela, la Casa a déployé un accompagnement sur-mesure et ce, dès la phase de candidature pour intégrer une Grande Casa. Des entretiens personnalisés sont organisés, de façon à découvrir le profil des futurs habitants, appréhender leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leurs craintes. Des visites des maisons et des séjours découvertes sont proposés aux candidats pour tester l’expérience de la vie au sein d’une Grande Casa. L’occasion également de permettre à la communauté de s’auto-construire et de sélectionner ses futurs colocataires, sur le modèle de la cooptation.

8 chambres de 20 à 30 m2 avec salle de bain sur une propriété de 400 m²

Située à Alfortville en cœur de ville, la première Grande Casa est une propriété de 400 m². Elle dispose de 8 chambres de 20 à 30 m2 avec salle de bain adaptée et privative et d’espaces communs conviviaux. Une grande cuisine ouverte sur la salle à manger est mise à disposition des habitants, ainsi qu’une bibliothèque et des espaces extérieurs.

Rénovée selon une approche préventive (ascenseur, pompes à chaleur réversibles, rampes d’accès…), tout est mis en œuvre dans la maison pour favoriser le maintien de l’autonomie et la sécurité des colocataires. La présence d’une aide à domicile au sein de la Grande Casa permet d’accompagner au mieux les habitants dans l’organisation de leur quotidien : aide à la préparation des repas, ménage des espaces partagés, entretien de la maison et du jardin, assistance administrative.

Un coût attractif et surtout de la bonne humeur

Le coût en pension complète au sein d’une Grande Casa est d’environ 2 200 euros par mois (reste à charge), soit près de 1000 euros de moins qu’une résidence service seniors à prestations équivalentes.

Convaincue de l’importance de créer des échanges intergénérationnels, La Casa prévoit d’organiser régulièrement des événements réunissant ses colocataires, personnes âgées et jeunes actifs. Une occasion supplémentaire de renforcer le lien social et de réinventer un collectif…

