Immobilier au Royaume-Uni : Purplebricks, vendu pour une livre, s’écroule en Bourse

La vente de Purplebricks à sa rivale Strike pour une livre met en péril l’avenir de l’agence immobilière en ligne britannique, avec des conséquences sur son action et ses employés.

L’agence immobilière en ligne britannique Purplebricks, en difficultés, a annoncé mercredi la vente « de la quasi-totalité de ses activités commerciales et de ses actifs » à sa rivale Strike pour une livre, ce qui a fait plonger son action de plus de 40%.

Le groupe avait annoncé au début du mois qu’un processus de vente en cours pourrait se traduire par des pertes importantes pour les actionnaires.

Le titre a terminé mercredi en baisse de 43,83%, à 0,74 penny, et la valeur de l’action a perdu plus de 95% en un an.

La vente proposée devrait finalement « générer un petit retour sur investissement pour les actionnaires de Purplebricks », qui conserveront une partie du solde de trésorerie, a précisé le groupe dans un communiqué.

Des inquiétudes pour 750 employés

L’entreprise, un temps valorisée 1,3 milliard de livres, compte 750 employés, d’après le Guardian.

Si les membres du conseil d’administration prévoient de démissionner, « tous les autres employés seront transférés à Strike », selon le communiqué de Purplebricks, mais « il est prévu qu’il y aura des réductions d’effectifs à court terme dans le cadre d’une réduction plus large des coûts de l’entreprise ».

Purplebricks était tombé dans le rouge lors de son exercice annuel achevé en avril 2022, et n’avait pas réussi à se redresser.

L’entreprise précise que la vente doit encore être approuvée en assemblée générale des actionnaires le 2 juin prochain.