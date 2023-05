Studapart, la plateforme de réservation sécurise les loyers et les logements

Dans un contexte marqué par une inflation galopante et une baisse du pouvoir d’achat, les impayés de loyers sont en augmentation, ce qui rend la sécurisation des revenus locatifs primordiale pour les propriétaires bailleurs. C’est dans cette optique que Studapart, la proptech spécialisée dans la réservation de logements en ligne, propose gratuitement des produits de garantie pour les propriétaires.

Studapart, le Airbnb des locations de plus d’un mois

Studapart, souvent qualifié de « Airbnb des locations de plus d’un mois« , est une plateforme de réservation en ligne qui offre un large éventail de logements, tels que des colocations, des résidences étudiantes et des appartements classiques, dans plus de 45 villes en France ainsi qu’à Bruxelles, Barcelone et Madrid.

Son fonctionnement est simple : les propriétaires publient leurs annonces sur Studapart, et les locataires peuvent réserver leur logement en payant le premier mois de loyer via la plateforme.

Selon Alexandre Ducoeur, CEO de Studapart, et son acolyte Amaury Roland, l’objectif principal de la plateforme était de faciliter le processus de location tant pour les propriétaires que pour les locataires. Cependant, la sécurité des loyers et des logements est rapidement devenue une préoccupation majeure, puisqu’elle constitue l’une des principales préoccupations des propriétaires et un obstacle pour de nombreux étudiants et jeunes actifs dans leur recherche de logement. C’est pourquoi Studapart a entrepris un travail considérable pour inclure une assurance lors de la réservation.

Après la garantie optionnelle Studapart lancée en 2018…

En 2018, Studapart a introduit la Garantie Studapart, une assurance optionnelle incluse lors de la réservation en ligne. Cette garantie offre une protection aux propriétaires jusqu’à 96 000 € en cas d’impayés de loyers, ainsi que des indemnisations de 3 000 € pour les dégradations immobilières et 1 500 € pour les dégradations mobilières.

Cette garantie a rapidement gagné en popularité, puisqu’elle est incluse dans 40 % des réservations effectuées sur la plateforme. Amaury Roland se félicite des résultats, soulignant que plus de 65 000 propriétaires utilisent Studapart avec une satisfaction globale notée à 4,5/5 basée sur plus de 1 500 avis.

L’assurance contre les dégradations est désormais automatique et gratuite

Depuis le 11 mai 2023, les propriétaires qui louent leur logement sur Studapart bénéficient automatiquement et gratuitement de l’assurance contre les dégradations immobilières et mobilières. Ils n’ont plus besoin d’opter pour la Garantie Studapart pour bénéficier de cette protection. Les propriétaires sont ainsi couverts jusqu’à 1 500 € pour les dégradations mobilières et 3 000 € pour les dégradations immobilières.

Studapart, un modèle économique innovant

Studapart utilise un modèle économique basé sur des frais de réservation payés par les locataires, variant de 179 à 400 € en fonction de la demande locative dans la région. Ces frais permettent de financer le service et la sécurisation des locations. Cette approche unique a permis à Studapart de se positionner comme un acteur majeur de la Proptech.

En plus des assurances, ces frais couvrent également la modération des annonces et offrent des protections supplémentaires aux locataires en cas de problème, tels que le relogement en cas de non-conformité par rapport aux photos de l’annonce.

En 2023, plus de 700 000 locataires effectuent leurs recherches sur la plateforme Studapart parmi les 160 000 logements disponibles proposés par plus de 65 000 propriétaires présents sur la plateforme. La satisfaction des utilisateurs est élevée, avec une note de 4,5/5 basée sur plus de 1 500 avis Google.

Il est important de souligner que Studapart ne perçoit de rémunération que si le propriétaire trouve le locataire idéal et si le locataire trouve son logement. Si le logement n’est pas loué via la plateforme, Studapart ne facture aucun frais.