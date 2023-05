Immobilier Arcueil : Une résidence propice au bien vieillir et à la solidarité entre générations ouvre ses portes

À deux pas du centre historique d’Arcueil, à proximité des commerces, transports, écoles, espaces culturels, la Maison d’Aspasie vient d’ouvrir ses portes. Réalisée par Habitat et Humanisme, avec le soutien financier d’Altarea, elle offre un modèle d’habitat inclusif et intergénérationnel, propice au bien vieillir, à l’entraide et à la solidarité entre générations.

Une résidence intergénérationnelle et d’habitat inclusif

Cette résidence se compose de 22 logements sociaux, 9 dédiés aux seniors, 6 pour des jeunes et 7 pour des familles. Outre les logements, la Maison d’Aspasie accueille plusieurs espaces communs, destinés à favoriser le vivre-ensemble afin de permettre un équilibre des forces et des fragilités de chacun encourageant la solidarité.

Isabelle de Beauvoir, présidente d’Habitat et Humanisme Île-de-France, rappelle : « Ce projet illustre parfaitement les objectifs et la stratégie de développement de l’Association Habitat et Humanisme Île-de-France, qui s’oriente fortement vers la production de structures collectives, adossées à un projet social porteur pour nos publics et nos parties prenantes (élus, partenaires mécènes, …), avec une mixité de publics et d’usages et enfin, porteuses d’exigences architecturales en environnementales ».

Une résidence qui concilie confort, exigences architecturales et environnementales

Protégée au titre des Monuments Historiques, la Maison d’Aspasie a exigé une conception architecturale respectueuse de la Maison des Gardes, ancienne bâtisse du XVIIe siècle abritant aujourd’hui un conservatoire de musique et une école de dessin, à proximité de l’église Saint-Denis voisine. Conçue en accord avec l’architecte des Bâtiments de France, la nouvelle résidence a été pensée pour s’intégrer dans ce paysage urbain remarquable tout en répondant à de hautes exigences environnementales.

La toiture végétalisée, qui s’offre aux regards des habitants des immeubles voisins, est composée de 10 à 15 cm de terre et plantée de différentes variétés de végétaux. Les isolants sont choisis parmi des matériaux bio-sourcés ou recyclés. La résidence est certifiée NF Habitat HQE®, labellisée RT2012 -20% et reliée au réseau de chaleur urbain local produisant de la chaleur issue de géothermie.

Altarea et Habitat & Humanisme, un partenariat historique fondé sur des valeurs communes

Depuis le début de son partenariat avec Habitat & Humanisme, en 2006, Altarea a participé au financement de plus de 20 projets, pensions de famille ou résidences intergénérationnelles, représentant 427 logements crées soit près de 1000 personnes logées.

Nathalie Bardin, Directrice Exécutive Marketing Stratégique, RSE et Innovation d’Altarea, affirme : « Nous sommes fiers de soutenir et d’accompagner Habitat & Humanisme avec qui nous partageons des valeurs communes, d’inclusivité à impact positif. La « Maison d’Aspasie », en est la parfaite illustration, en conciliant mixité sociale et intergénérationnelle, exigence environnementale et préservation du patrimoine. Nous allions ainsi écologie et humanisme ».