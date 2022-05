Immobilier Paris 3eme et Paris 4ème : Dans le Marais, les étrangers reviennent, les français veulent négocier plus

Etat des lieux du marché immobilier à Paris dans les 3ème et 4ème arrondissements avec Romaric Wargnier, Directeur de l’agence Vaneau Marais.

La clientèle étrangère est de retour dans le Marais

Les étrangers reviennent, particulièrement la clientèle italienne et américaine, principaux acheteurs dans le quartier du Marais, ainsi que des anglais. L’offre est présente, les biens entrent mais certains peuvent rester longtemps sur le marché de par l’exigence des acquéreurs, à la recherche du bien d’exception et qui attendent également une éventuelle baisse des prix. Il a également été constaté une certaine inflexibilité de la part des propriétaires sur les négociations.

En ce qui concerne le contexte actuel, Vaneau n’a pas ressenti d’impact de la guerre en Ukraine sur son activité, du moins pour le moment.

Nous sommes donc sur un marché avec une dynamique positive, une hausse des biens entrants et un retour marqué des investisseurs étrangers historiquement fidèles au secteur du Marais.

Dynamisme du marché malgré l’exigence des acquéreurs et l’inflexibilité des propriétaires

Les prix moyens dans le Marais ? 12 500€ à 15 000€ le m2

Les biens les plus recherchés sont ceux situés aux étages les plus élevés, avec une belle vue dégagée. Nous avons également de plus en plus de demandes de biens avec vue sur la Seine.

Le centre du Marais, la Place des Vosges et le quartier Saint-Paul restent les zones les plus demandées.

Au niveau des prix, les moyennes restent élevées. Il faut compter environ 12 500 €/m2 du coté d’Arts et Métiers, 13 500 €/m2 dans le secteur des Enfants Rouges et pour le quartier Saint-Gervais. Les prix grimpent à 14 500 €/m2 aux Archives et à 15 000 €/m2 sur l’Île Saint-Louis.

« Les clients français, de par le contexte que nous connaissons (inflation, hausse des taux, banques plus exigeantes sur le financement…) ont tendance à vouloir négocier davantage » affirme Romaric Wargnier, Directeur de l’agence Vaneau Marais.

Des exemples de biens vendus dans le Marais (Paris 3ème et Paris 4ème arrondissement)

Appartement PROCHE PLACE DES VOSGES, 75004 – 64 m2 – Vendu 12 469 €/m2

Appartement de 64 m2 au 3ème et dernier étage, 2 chambres. Seul sur le palier, avec petit balcon donnant sur cour. A refaire totalement, plan modulable, beaucoup de potentiel. Très clair et calme.

Appartement ARCHIVES / RUE DE TURENNE, 75003 – 87 m2 – Vendu 16 494 €/m2

Appartement de 87 m2 au 4ème étage avec ascenseur, composé : d’une entrée, spacieux séjour, cuisine aménagée, 2 chambres. Vue dégagée. Expositions Est/Ouest. Ensoleillé et calme. Cave.

Appartement BASTILLE / RUE DE LESDIGUIÈRES, 75004 – 63 m2 – Vendu 13 900 €/m2

Exclusivité – Appartement de 63,31 m2 au 3ème étage sans ascenseur exposé Sud-Ouest. Une entrée, une cuisine, 2 chambres. Charme de l’ancien, parquet moulures et cheminées. Cave.