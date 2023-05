Immobilier Paris : Le « 51 Hoche » fait peau neuve pour accueillir la banque conseil américaine Centerview Partners

Bâtiment emblématique de l’architecture haussmannienne du XIXe siècle, le « 51 Hoche » a été réhabilité pour devenir un immeuble de 1 700m² de bureaux et 350m² d’espaces extérieurs végétalisés et accueillir la banque conseil Centerview Partners.

Fruit d’une étroite collaboration avec la Mairie de Paris, l’Architecte des Bâtiments de France et l’architecte Samuel Nageotte de l’agence BSTLL, ce bâtiment emblématique de l’architecture haussmannienne du XIXe siècle, situé sur l’une des plus prestigieuses avenues de Paris en plein cœur du quartier central des affaires, a été entièrement réhabilité pour accueillir le nouveau bureau parisien de la banque conseil indépendante Centerview Partners.

« Pour cet actif emblématique situé au cœur du quartier central des affaires, nous avons mis en œuvre tout le savoir-faire d’ATLAND pour valoriser son héritage historique et assurer sa pérennité. Grâce à notre expertise reconnue en réhabilitation d’immeubles de bureaux, nous avons répondu aux nouvelles attentes en termes de qualité de vie, de performance et de responsabilité environnementale. Les labels obtenus par le 51 Hoche font d’ailleurs partie des plus exigeants. Nous sommes très satisfaits du succès rencontré par cette restructuration qui se matérialise par sa location à un acteur économique de premier plan plusieurs mois avant sa livraison. Cet élégant hôtel particulier avec sa façade typique de l’architecture haussmannienne s’inscrit désormais dans notre patrimoine d’actifs parisiens de la rue d’Artois, rue Beaujon, rue de Bruxelles et cité Paradis », relate Georges Rocchietta, Président d’ATLAND.

L’adaptation d’une architecture historique aux usages d’aujourd’hui

Construit en 1876 par le banquier Alfred Hainguerlot, le « 51 Hoche » connait des transformations importantes au gré de ses propriétaires successifs, parmi lesquelles la surélévation de deux niveaux au-dessus du deuxième étage ainsi que la création d’un escalier en rez-de-chaussée et premier sous-sol.

Acquis conjointement par ATLAND et PGGM en 2020 dans le cadre de leur OPPCI commun géré par ATLAND Voisin, l’ancien hôtel particulier fait l’objet d’un ambitieux programme de restructuration pour l’inscrire dans la modernité et répondre aux nouveaux modes de travail plus flexibles. Bien que les éléments historiques soient restitués, le nouveau projet, qui valorise « le Paris Haussmannien», s’inscrit désormais dans son époque et s’ouvre vers l’avenir.

Si la grande majorité de la structure de l’immeuble est conservée, la restructuration représente une évolution profonde : les verticalités sont optimisées pour libérer les plateaux ; le passage cocher fait l’objet d’une extension qui le transforme en un hall de grande hauteur surmonté de deux niveaux de bureaux ; un espace de 300 m² créé en rez-de-jardin et donnant sur une cour à ciel ouvert s’ouvre à de nombreux usages (réunions, évènements, déjeuners et pauses, afterworks…) ; l’alignement des étages supérieurs redonne une cohérence à l’édifice.

Une feuille de verre au dessin minimaliste marque l’accès au jardin en pleine terre qui participe au renforcement du patrimoine écologique du lieu.

Une démarche bas carbone et respectueuse des ressources

Mêlant approche historique et modernité, le projet de réhabilitation du « 51 Hoche » a fait l’objet d’un important travail sur les performances environnementales du bâtiment qui lui vaut une triple labelllisation : HQE, niveau Très performant ; BREEAM, niveau Très bien et WIREDSCORE, niveau Classique.

Privilégiant l’utilisation de matériaux sains et éco-responsables de classe d’émission A+, l’opération est ambitieuse, durable et exemplaire. Ainsi, 80% de la structure originelle de l’actif a été réemployée : la structure de la nouvelle toiture a été réalisée en bois de charpente ; les parements en pierre massive du niveau étendu ont été soigneusement démontés puis remis en oeuvre à leur nouvel emplacement. Par ailleurs, un engagement de tri et de valorisation des déchets a été pris dès la déconstruction.

Conforme aux exigences fixées pour 2030 par le dispositif éco-énergie tertiaire imposant une diminution de 40% des consommations d’énergie à l’ensemble des bâtiments tertiaires dont la surface dépasse 1 000m², la consommation énergétique finale du « 51 Hoche » est 80% inférieure à la consommation moyenne du parc tertiaire français (100kWhef/m² contre 179 kWhef/m²). Une maîtrise des performances énergétiques du bâtiment favorisée par la mise en œuvre d’une isolation thermique intégrale par l’intérieur, l’installation de faux plafonds rayonnants ainsi que d’une ventilation double flux avec récupération d’énergie.

Concernant la gestion des espaces extérieurs, l’arrosage du jardin paysagé avec des espèces favorisant la biodiversité et la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur est assuré par un système de récupération des eaux de pluie de la toiture.

« Dans l’environnement tertiaire très dynamique de l’une des plus belles avenues du quartier de l’Étoile, la restructuration du 51 Hoche se devait d’être exemplaire. Le niveau d’exigence des prestations voulues par ATLAND a atteint ici l’excellence. Nous lui avons rendu sa noblesse en étant très respectueux de son passé architectural et en orientant cette renaissance avec la volonté d’augmenter ses surfaces. Tout ici a été réinventé pour offrir à son nouveau locataire un confort et une image dignes du prestige de l’avenue Hoche : le porche a gardé sa physionomie d’origine ; sa fonction de lieu de communication a été amplifiée en fermant le passage vers l’intérieur par une innovante façade vitrée et en ajoutant trois niveaux supplémentaires ; la façade donnant sur le nouveau jardin a été réalignée pour gagner en surface ; un lieu informel de 300m² a été créé en rez-de-jardin pour pouvoir recevoir du public et les circulations ont été entièrement repensées pour fluidifier les échanges et favoriser le dialogue. Petit objet mais grand immeuble, le 51 Hoche a fait l’objet de toutes les attentions », commente Jonathan Azoulay, Directeur Général Adjoint – Asset Management d’ATLAND Voisin.