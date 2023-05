Immobilier : Homeloop baisse les prix de vente de ses biens de 5%

Inflation, hausse des taux de crédit, incertitudes économiques… l’horizon des porteurs de projets immobiliers s’est considérablement assombrit depuis près d’un an. Et l’horizon ne devrait pas s’éclaircir dans les prochains mois.

Dans ce contexte que homeloop, pionnier et leader de l’achat immobilier instantané depuis 2016, annonce s’engager en faveur du pouvoir d’achat de ses clients acquéreurs d’un bien en baissant de 5% tous les biens dont la start-up est propriétaire et ce pour les 6 prochains mois.

Le logement étant un bien de première nécessité que toute la population consomme, la Directrice Générale d’homeloop a voulu prendre un engagement fort et redonnant concrètement du pouvoir d’achat aux Français acquéreurs d’un bien.

Pourquoi avoir pris cet engagement et comment cela peut-il s’inclure dans un business model réputé comme le plus risqué ? Explications.

Défendre le pouvoir d’achat des ménages en réduisant l’impact de la hausse des taux

En hausse constante ces derniers mois, les taux de crédit ont atteint les 3% en avril alors qu’ils n’étaient qu’à 1% à peine 1 an auparavant.

“Quand on sait qu’une hausse d’1% des taux entraîne une perte de pouvoir d’achat de près de 50 000€ pour les ménages désireux d’acheter un bien à 300 000€, l’impact est colossal !” analyse Vanessa Benedic, CEO d’homeloop.

“Si nous voyons des initiatives fortes en faveur du pouvoir d’achat des Français dans d’autres secteurs, avec des boucliers tarifaires et autres paniers anti-inflation, le secteur immobilier n’est, au regard de son importance dans la vie quotidienne et économique des Français, pas au rendez-vous”, poursuit la CEO d’homeloop.

Redonner du pouvoir d’achat aux acquéreur sans toucher à celui du vendeur

Le modèle inédit d’homeloop -la start-up achète en propre les biens immobiliers de ses clients vendeurs dans le cadre de son service d’achat instantané, biens qu’elle remet en vente ensuite, lui permet de faire ce qu’aucun autre acteur du secteur ne peut faire : redonner concrètement du pouvoir d’achat aux acquéreurs sans toucher à celui du vendeur !

“De par notre business model singulier, nous pouvons concrètement compenser la hausse des taux et permettre aux acquéreurs de regagner quelques m² supplémentaires. Ainsi j’ai décidé de prendre un engagement fort via une action simple mais efficace : baisser de 5% le prix de vente de tous les biens dont nous sommes propriétaires sur les 6 prochains mois” annonce la dirigeante d’homeloop.

Le fonctionnement est très simple : côté vendeur, rien ne change puisque homeloop lui achète son bien au prix du marché avec les frais de service habituels (entre 10 et 15% de la valeur du bien, permettant de couvrir les frais divers inhérent à la détention et la commercialisation du bien ainsi que la gestion du risque que représente cet achat).

Côté acquéreur, là où il se voit habituellement proposer des biens au juste prix du marché, notamment grâce à l’estimation pointue d’homeloop alliant la technologie et l’humain, il profite désormais d’un pouvoir d’achat supérieur puisque les biens sont affichés à 95% de leur valeur !

Vendre vite, un des points forts du business model d’homeloop.

« Par cette décision, nous allons encore plus loin dans le fonctionnement même du business modèle de l’achat immobilier instantané – iBuying en version originale – puisque nous rendons les biens plus attractifs, nous permettant de trouver encore plus rapidement des acquéreurs pour nos biens achetés en propre. Ainsi, nous minimisons au maximum le risque que nous prenons lors de l’achat des biens puisqu’en les revendant quasi instantanément, le marché immobilier n’aura pas subi de baisse, ce qui est notre principal enjeu en cette période” décode Vanessa Benedic.

Aussi étrange que cela puisse paraître, baisser les prix peut également être vecteur de business : “Si le business model de l’achat immobilier instantané est réputé risqué, offrant à homeloop un paysage où la concurrence se fait rare, voire inexistante, il tient notamment à une estimation des biens au plus juste, permettant un bon roulement des stocks, évitant des frais de détention trop élevés et minimisant les risques de baisse de prix. Un cercle vertueux tant pour notre business que pour nos clients” résume l’entrepreneure.

Faciliter l’accession à la propriété pour fluidifier l’immobilier résidentiel

Le secteur immobilier étant une grande machine, il suffit qu’un secteur ralentisse pour que l’ensemble de la machine s’enraye.

La baisse de l’acquisition immobilière impacte donc logiquement le marché locatif : ne pouvant acquérir un bien, les ménages restent plus longtemps locataires, entraînant, de fait, une tension ou l’aggravant si le territoire était déjà en manque de logements.

Et il ne faudra pas compter sur les investisseurs bailleurs pour alléger la tension puisqu’ils sont, eux aussi, touchés. Ainsi, ils reportent ou annulent leurs projets d’acquisitions, changent la destination de leur bien locatif, au profit de la location de courte durée, plus rentable, voire décident carrément de le mettre en vente.

Pour résumer : le coup de frein porté au secteur de la transaction impacte directement celui de la location dans un effet de domino.

Avant que l’ensemble des rouages ne soient grippés, Vanessa Benedic lance un appel à l’ensemble du secteur : “Il est urgent que chaque confrère agisse dans la mesure de ce qui lui est possible, tant pour redonner du pouvoir d’achat aux Français que pour empêcher le blocage du secteur”, conclut Vanessa Benedic. A bon entendeur…