Immobilier de prestige Lyon : Des prix stables portés par la demande des acquéreurs

Avec des prix de vente pouvant atteindre les 8 000 € le m² dans les quartiers les plus demandés de la ville, Lyon est une ville où les prix de l’immobilier sont disparates. Le groupe Mercure Forbes Global Properties note toutefois une stabilisation des prix du marché lyonnais sur les premiers mois de 2023.

Le marché de l’immobilier à Lyon : prix et évolutions sur le premier semestre 2023

L’agence Mercure Forbes Global Properties Lyon Rhône-Alpes constate en effet que le prix moyen d’un bien immobilier haut de gamme à Lyon s’est maintenu voire a augmenté, atteignant ainsi un prix moyen de 1,2 million d’euros pour les biens d’excellence. Des prix qui s’expliquent par la forte demande d’acquéreurs, français et étrangers cherchant à investir dans des biens immobiliers de qualité supérieure dans une ville dynamique et attractive.

En 2022, le marché immobilier d’excellence à Lyon a connu une hausse d’environ 4% en moyenne. Malgré une légère baisse des ventes sur le premier trimestre 2023, l’engouement pour l’acquisition d’appartements et de maisons dans le secteur lyonnais semble profiter d’une nouvelle dynamique pour ce deuxième trimestre 2023.

Des investisseurs présents sur le marché immobilier haut de gamme lyonnais

Avec une économie florissante, une scène culturelle dynamique et une qualité de vie enviable, Lyon est une destination d’intérêt pour les acquéreurs à la recherche d’un bien patrimonial et de belle qualité dans une ville européenne en pleine croissance.

« Nous prévoyons sur le deuxième semestre 2023, un regain d’activité du marché immobilier haut de gamme, en raison de l’attractivité de la ville pour les investisseurs, de la vitalité de son économie, ainsi qu’une demande croissante pour les biens immobiliers de luxe dans la région », déclare Nicolas Devic, directeur associé de la région Lyon Rhône-Alpes du Groupe.

De plus, l’essor du télétravail a poussé les acquéreurs à revoir leurs priorités : la présence d’un balcon, d’une terrasse et d’un espace dédié pour le travail font désormais partie intégrante des critères émergeants dans les beaux quartiers de Lyon. Ceux-ci réduisent d’autant le champs des possibles qu’ils sont rares notamment s’agissant des extérieurs. C’est pourquoi le prix des beaux biens immobiliers à Lyon ne baissera pas en 2023.

6 170 € du m² pour un appartement sur les Quais Saint-Vincent

Les indicateurs de prix de l’immobilier à Lyon dans l’ancien ne dérogent pas à la règle de ceux affichés dans les autres grandes métropoles de l’hexagone. L’immobilier patrimonial garde son prix de marché. Les quartiers historiques comme le 1er et le 2e arrondissement de Lyon sont naturellement très convoités et les prix immobiliers demeurent élevés. Les prix de marché pour le premier trimestre 2023 tournent autour des 5 350 € du m² en moyenne. Pour l’achat d’une maison à Lyon, il faut prévoir un prix moyen d’environ 6 650 € du m².

Les prix constatés par Mercure Forbes Global Properties dans le 1er arrondissement sont évalués à 6 170 € du m² pour un appartement sur les Quais Saint-Vincent. Les secteurs de la Croix-Rousse et de la place des Terreaux attirent une clientèle jeune, au cœur d’un patrimoine lyonnais historique. Quant au 2e arrondissement de Lyon, emplacement premium où l’on trouve parmi les places les plus célèbres de Lyon (Jacobins, Bellecour et Carnot), certains appartements sont proposés à plus de 8 000 € le m². En un an, le 2e et le 6e arrondissement de Lyon ont connu une hausse des prix de l’immobilier d’exception de plus de 6%. Enfin, le 3e et le 4e arrondissement de Lyon, quartier d’affaires pour l’un et quartier-village pour l’autre, attirent une clientèle des plus exigeantes. Les prix d’une maison à vendre dans le 3e arrondissement de Lyon s’élève à 6 900 € du m² en moyenne, contre plus de 8 300 € le m² pour le 4e arrondissement.

Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou encore Champagne-au-Mont-d’Or : des communes recherchées

Le marché immobilier lyonnais pousse de plus en plus d’acquéreurs à voir plus loin pour réaliser leur projet de vie avec plus de superficie et un bel extérieur. Les villes les plus prisées de la périphérie lyonnaise, comme Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou encore Champagne-au-Mont-d’Or, attirent une clientèle lyonnaise aisée et de plus en plus de professions libérales, désireuse de s’installer dans de beaux quartiers résidentiels.

Cette dynamique s’explique par la qualité de vie offerte par ces quartiers, qui allient un cadre de vie agréable, de vastes espaces verts et une proximité avec les infrastructures économiques et culturelles de la métropole lyonnaise. Les acquéreurs recherchent des biens d’excellence, offrant des prestations haut de gamme et des équipements de qualité dotés d’un extérieur et d’un espace de vie leur permettant de créer un espace de travail.

Le marché de l’immobilier de prestige en périphérie lyonnaise offre également de belles opportunités d’investissement pour les propriétaires désireux de valoriser leur patrimoine. Les biens de prestige sont en effet très demandés, et leur valorisation à long terme est assurée par la rareté de l’offre et la qualité des prestations.

Le marché haut de gamme en 2023 évolue en faveur des acquéreurs, prenant le contre-pied de la situation de fin 2022. Cela se traduit par une augmentation du stock de beaux biens sur le marché ; la prise de conscience progressive par les vendeurs de ce transfert de pouvoir devrait redonner du souffle au marché pour ce deuxième semestre 2023.

Quelques exemples de biens à vendre

Appartement rénové de 169 m²

Bien rénové de 169 m² carrez, aux beaux volumes, au sein d’une copropriété remarquable du milieu du XIXème, aux très belles parties communes. Niché au cœur d’Ainay, au calme, l’appartement se situe à l’étage noble (2ème), avec balcon.

Le bien se compose d’un double séjour (55m²) avec grand balcon accessible par deux portes-fenêtres, d’une suite parentale (avec baignoire et w-c), de deux autres chambres, d’une grande cuisine équipée, ainsi que d’un dégagement qui dessert une salle d’eau, un bureau, une alcôve transformée en bibliothèque et un w-c. Cette rénovation a su conserver les beaux éléments de l’ancien avec un parquet massif dans tout l’appartement (marqueterie en excellent état dans le salon), de jolies boiseries, 3 cheminées, des vitraux ainsi qu’une belle hauteur sous plafond. Le prix de vente est proposé à 1 100 000 €.

Appartement à rafraîchir

Au sein d’un immeuble standing du XVIIIème, appartement à rafraîchir situé dans un secteur recherché de la Presqu’île sur les quais du Rhône en retrait de la circulation et proche de la place Bellecour, au 2ème étage avec ascenseur. Les volumes sont préservés avec une belle hauteur sous plafond de 4 mètres minimum dans toutes les pièces de l’appartement.

Cet appartement bénéficie de beaux espaces de vie : une salle de billard (46 m²) avec balcon qui offre une vue magnifique sur le Rhône, un grand salon (38 m²), un petit salon (24 m²) pouvant faire office de chambre, deux chambres, une cuisine / salle à manger, une salle de bain et un w-c séparé. Le cachet de l’ancien est préservé : marbre au sol, parquet d’Aremberg, boiseries raffinées, moulures, quatre cheminées. L’appartement possède toutes les expositions. Le prix de vente est proposé à 1 460 000 €.