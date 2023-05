Immobilier : Foncia lance l’Étude Rénov +, la solution pour passer de G à E

Foncia propose désormais une solution simple et efficace pour accompagner la rénovation énergétique des biens les plus énergivores et lance l’Étude Rénov +, une solution clé en main pour les propriétaires bailleurs de biens classés G ou F.

L’Étude Rénov + s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Foncia pour rendre les bâtiments et les logements moins énergivores et atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience. Elle réunit l’expertise de Constatimmo, courtier en diagnostics immobiliers et en états des lieux, et de Tech-Way, expert technique de l’habitat, pour proposer un bilan précis et détaillé des travaux privatifs à réaliser afin que les biens classés G ou F par le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) obtiennent, a minima, l’étiquette énergétique E.

« En tant que premier gestionnaire de copropriétés et premier loueur, nous jouons un rôle d’influenceur de la transition énergétique pour accompagner la décarbonation de notre secteur et respecter l’engagement des pays de l’Union européenne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cela veut dire être, dès maintenant, aux côtés de nos clients lors de la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique et en faire une composante essentielle de notre métier. Avec l’Étude Rénov +, l’objectif est de montrer qu’avec un budget maîtrisé, il est possible d’avoir un impact majeur sur son bien », complète Corina Osadciuc, responsable rénovation énergétique, chez Foncia.

Un outil d’accompagnement sur-mesure

L’Étude Rénov + consiste à définir un scénario et un budget précis des travaux à réaliser, et ainsi à éviter toute mauvaise surprise pour le propriétaire. Contrairement à un devis classique, l’Étude Renov + permet de simuler l’impact de différents scenarii de travaux sur le DPE, d’identifier celui avec le meilleur rapport efficacité/prix avec, à la clef, la certitude d’améliorer son DPE pour atteindre a minima la classe énergétique E.

L’Étude Rénov + permet ainsi aux propriétaires bailleurs de rénover leurs biens en toute sérénité pour assurer leur mise en location. Un logement rénové classé E pourra ainsi être loué jusqu’en 2034 laissant la possibilité aux copropriétaires d’engager d’ici là des travaux dans les parties communes afin d’améliorer l’empreinte carbone de l’ensemble de la copropriété.

Cette solution clé en main permet aussi aux propriétaires de revaloriser leur bien dans le cadre d’une vente future.

L’Étude Rénov + définit en quatre étapes un scénario de travaux privatifs précis à réaliser pour sortir de la catégorie « passoire énergétique ».

Etape 1 : La réalisation par Constatimmo d’une analyse approfondie de l’ensemble des résultats et données techniques intégrés dans le DPE du bien.

Etape 2 : La réalisation par Tech-Way et le gestionnaire Foncia, d’une analyse des préconisations de travaux à réaliser. Cette étape permet de distinguer les travaux réalisables en partie privative de ceux qui dépendent de la copropriété.

Etape 3 : La simulation des différents scénarii de travaux et de leurs impacts sur la performance énergétique du bien.

Etape 4 : L’élaboration par Tech-Way du détail précis des travaux privatifs à réaliser et d’une estimation de leurs coûts pour atteindre la performance énergétique minimale de E.

Enfin, l’Étude Rénov + garantit aux clients un accompagnement tout au long du processus de rénovation (de l’étude à la fin du chantier). Dans l’éventualité où l’Étude Rénov + établirait que le programme de travaux privatifs ne serait pas suffisant pour atteindre une performance énergétique E, celle-ci ne serait pas facturée par Foncia.

Une tarification transparente

L’Etude Rénov + repose sur un travail d’analyse approfondi requérant des expertises pointues en matière de diagnostic et de travaux. Son coût dépend à la fois du type de bien et de sa localisation. Foncia a décidé de définir, en toute transparence, une grille tarifaire précise de l’Étude Rénov +.

Les clients pourront déduire entièrement le montant de l’étude de leurs revenus fonciers, conformément à l’article 31 du code général des impôts.

« Savoir avec certitude que les travaux réalisés permettront d’atteindre la classe énergétique attendue est une source de soulagement pour les propriétaires. L’Étude Rénov + permet, grâce à une étude approfondie du DPE et des caractéristiques du logement, de sortir un appartement de la catégorie de passoire énergétique, avec la mise œuvre de travaux uniquement privatifs. Elle donne la possibilité à la fois de continuer la mise en location de son bien et de le revaloriser de manière durable », explique Christèle Gitton, présidente de Constatimmo.

« Réaliser des travaux dans un bien n’est jamais anodin et il est essentiel d’être bien accompagné pour cibler ceux réellement nécessaires pour améliorer le confort de l’habitat, réaliser des économies d’énergie et valoriser son patrimoine. Chez Tech-Way, nous mettons cette expertise au service de l’Étude Rénov + pour encourager le plus de personnes à sauter le pas de la rénovation énergétique», ajoute Christophe Dupont, président Tech-Way.