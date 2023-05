Les prix de l’immobilier ancien ont reculé de 0,2% au 1er trimestre, selon l’indice Notaires-Insee qui fait référence, la première baisse enregistrée d’un trimestre à l’autre depuis juin 2015.

Sur un an, les prix ont augmenté de 2,7%, une très nette décélération par rapport à fin 2022 (4,6%), notamment portée par les maisons.

Celles-ci continuent de progresser plus vite que les appartements (+3,1% contre +2,2%), comme c’est le cas depuis 2020, mais l’écart se comble rapidement par rapport aux trimestres précédents.

D’ailleurs, sur le seul premier trimestre 2023, la tendance s’est inversée: le prix des maisons baisse plus que celui des appartements (-0,3% contre -0,1%).

Dans un contexte d’inflation, l’immobilier pâtit de la remontée rapide des taux d’intérêt, qui pénalise lourdement les ménages devant emprunter pour acquérir un bien.

Des prix en baisse en Ile-de-France mais pas en province

Les prix sur un an sont désormais en baisse en Ile-de-France (-0,6%), alors qu’ils progressent encore en province (+3,9%) malgré une décélération prononcée.

Les prix des logements anciens en Île-de-France baissent pour le deuxième trimestre consécutif : -1,1 % au premier trimestre 2023, après -0,5 % au quatrième trimestre 2022 et +0,5 % au troisième.

En Paris et en Île-de-France, les prix des appartements ont reculé de 0,6% en un an

Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France baissent également : -0,6 % au premier trimestre 2023, après +1,3 % au quatrième trimestre 2022 et +1,9 % au troisième trimestre 2022. Cette baisse est portée par le repli des prix des appartements (-1,2 % sur un an, après +0,5 % au quatrième trimestre 2022 et +0,2 % au troisième) tandis que les prix des maisons restent en hausse (+0,9 % sur un an, après +3,3 % et +5,5 %).

À Paris, les prix des appartements baissent sur un trimestre pour le troisième trimestre consécutif : -1,2 % au premier trimestre 2023 après -0,7 % au quatrième trimestre 2022 et -0,1 % au troisième. Sur un an, les prix des appartements parisiens diminuent de 2,0 % au premier trimestre 2023.

En province, les prix de l’immobilier ancien sont quasi stables

Au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en province sont quasi stables, à +0,1 % sur un trimestre, après +0,2 % au quatrième trimestre 2022 et +1,8 % au troisième.

Sur un an, les prix restent dynamiques malgré une décélération qui se poursuit : +3,9 % au premier trimestre 2023, après +5,8 % et +8,1 %. Les prix des appartements en province (+4,7 % sur un an au premier trimestre 2023) augmentent plus fortement que ceux des maisons (+3,5 %), inversant la tendance observée depuis le début de l’année 2021.

Le nombre de transaction chute mais reste très au dessus de la moyenne

Au premier trimestre 2023, le volume annuel de transactions continue de décroître légèrement : fin mars 2023, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 1 069 000, après 1 115 000 fin décembre 2022. Si l’on rapporte ce nombre de transactions au stock de logements disponibles, qui augmente d’environ 1 % par an, la proportion de ventes concerne 2,8 % du stock et dépasse depuis 2019 le niveau élevé observé au début des années 2000 (autour de 2,6 %), malgré la baisse du nombre de transactions depuis le quatrième trimestre 2021.

Le nombre de transactions sur 12 mois est estimé à 1,07 million, en net recul par rapport au trimestre précédent (1,12 million) mais toujours très au-dessus de la moyenne historique.