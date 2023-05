Pros de l’immo : Comment augmenter votre visibilité digitale pour capter des vendeurs et acheteurs ?

SeLoger et Meilleurs Agents propose une web conférence le jeudi 8 juin à 14h pour vous aider à attirer l’attention de futurs acquéreurs et vendeurs.

Dans un contexte immobilier compliqué, acheteurs et vendeurs ont plus que jamais besoin des professionnels de l’immobilier pour mener à bien leur projet et bénéficier des meilleurs conseils. Néanmoins, comment attirer l’attention de ces futurs acquéreurs et vendeurs ?

La web conférence SeLoger & Meilleurs Agents passera en revue les différents canaux d’acquisition vous permettant d’assurer une visibilité maximale auprès de vos prospects le jeudi 8 juin 2023 à 14h lors d’une web conférence.

Au sommaire de la web conférence ?

Point sur le marché immobilier actuel

Comment être des acheteurs et vendeurs ?

Display, retargeting, brand content, réseaux sociaux,… comment optimiser votre visibilité digitale ?

Les prochaines étapes, ce que vous pouvez mettre en pratique rapidement.

Pour vous inscrire, c’est ici.