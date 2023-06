Crédit immobilier : Des taux à 4% attendus d’ici à la fin de l’été

Les taux de crédit immobilier poursuivent leur hausse, avec près de 20 centièmes de plus sur les plus longues durées par rapport au mois précédent.

En mai, les clients CAFPI ont pu emprunter en moyenne à 3,10% sur 15 ans contre 3,08% le mois dernier (+ 2 centièmes) ; 3,36% sur 20 ans contre 3,17% (+ 19 centièmes) et 3,48% sur 25 ans contre 3,29% (+ 19 centièmes).

Les barèmes bancaires restent orientés à la hausse

Les meilleurs profils d’emprunteurs peuvent encore obtenir, dans certaines régions, un taux de 3,05% sur 15 ans, 3,28% sur 20 ans et 3,36% sur 25 ans.

« Nous anticipons que les taux de crédit moyens poursuivront leur hausse dans les semaines qui viennent pour approcher le seuil des 4% d’ici à la fin de l’été« , précise Olivier Lendrevie, Président de CAFPI.

La hausse des taux, ininterrompue depuis un an, a fortement dégradé la solvabilité des candidats emprunteurs. Toutes choses égales par ailleurs, les mensualités d’un crédit à 25 ans obtenu au niveau de taux actuels sont 25% supérieures à ce qu’elles étaient début 2022, lorsque les taux étaient au plus bas. Il est plus que jamais recommandé d’être accompagné par un professionnel pour augmenter les chances d’obtenir le financement de son projet immobilier. Cet intermédiaire connaît les acteurs bancaires du secteur et ceux encore à même de répondre favorablement aux demandes entrantes.

Des décisions importantes attendues en juin

Face au risque d’une crise du logement pointé par de nombreux acteurs, un certain nombre d’annonces sont attendues dans les semaines qui viennent : la présentation des préconisations du CNR Logement, une première fois décalée, est désormais prévue pour le 5 juin.

Le Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui se réunit en séance le 13 juin, doit se prononcer sur de possibles aménagements des normes d’octroi de crédit immobilier imposées aux banques (après que Bruno Le Maire ait déclaré il y a quelques semaines vouloir les assouplir), ainsi que sur la prolongation du dispositif d’ajustement mensuel du taux d’usure mis en place à titre temporaire depuis le mois de février.